ARD Jugendmedientag auch beim NDR Schleswig-Holstein

Digitale Medien spielen im Leben der Jugendlichen eine immer größere Rolle. Oft ist aber bei der Flut an Nachrichten nicht zu erkennen, was richtigen Journalismus ausmacht. Deshalb veranstaltet die ARD den Jugendmedientag mit 150 Workshops. Ziel ist es, die Medien-Kompetenz der Schüler zu steigern. Das Angebot richtet sich an Klassen ab der achten Jahrgangsstufe, die lernen sollen, wie man beispielsweise "Fake News" erkennt oder wie Nachrichtensendungen aufgebaut werden. Beim NDR in Kiel wird den 370 Jugendlichen auch erklärt, wie man ein Interview führt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2021 08:00

Kiel: Demo gegen Personalmangel in Kitas

Kita-Eltern demonstrieren heute gemeinsam mit Erzieherinnen und Erziehern gegen den Personalmangel in Kindertagesstätten. Die Landeselternvertretung hat landesweit zu diesem Protest aufgerufen. Die Demonstranten fordern von der Landesregierung, dass mehr Fachkräfte eingestellt werden und dass die Arbeit vor allem in der Ausbildung besser bezahlt wird. Laut einer Ver.di-Umfrage fehlen in Schleswig-Holstein mehr als 5.000 Fachkräfte in den Kitas. Und die Agentur für Arbeit meldet mehr als 800 offene Stellen im Land. Start der Demonstration ist um 11 Uhr in Kiel bei der Uni - Ziel ist das Landeshaus, wo auch mit Politikern gesprochen werden soll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2021 08:00

Corona in SH: 825 neue Infektionen bestätigt

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 825 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 116,1 (Datenstand 17.11.). Am Vortag lag sie bei 107,1. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 89.192. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 zwei Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl steigt damit auf 1.760. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2021 07:00

SG Flensburg setzt Aufwärtstrend mit Sieg gegen Bukarest fort

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Champions-League einen ungefährdeten Sieg gefeiert. Gegen Dinamo Bukarest stand es am Ende 37:30 (14:14). Der Erfolg gegen die Rumänen war im siebten Spiel der Königsklasse erst der zweite. Damit hat die SG den letzten Tabellenplatz der Gruppe B schon mal abgegeben. Ziel muss einer der Plätze drei bis sechs sein, die zur Teilnahme an den Play-offs berechtigen. Nur die beiden besten Mannschaften jeder Achtergruppe qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2021 07:00

VfB Lübeck im Finale des Schleswig-Holstein Pokals

Regionalligist VfB Lübeck steht im Finale des schleswig-holsteinischen Fußball-Pokals. Das Team von Trainer Lukas Pfeiffer setzte sich am Mittwoch nach Verlängerung mit 5:2 (2:2, 2:0) gegen den Staffelkonkurrenten Heider SV durch. Calvin Brackelmann (8.) und Samuel Abifade (22.) hatten den VfB in Führung gebracht, die Leif Hahn (56.) und Oke Paulsen (71.) in der regulären Spielzeit egalisierten. In der Verlängerung sorgten erneut Brackelmann (95.), Malek Fakhro (99.) und Robin Krolikowski (117.) für die Entscheidung. Lübecker Gegner im Finale ist der Oberligist TSB Flensburg. Der Sieger des noch nicht angesetzten Finals qualifiziert sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals der Spielzeit 2022/23. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2021 07:00

Wetter: Mild bei bis zu 13 Grad

Heute bleibt es stark bewölkt, nur vorübergehend sind Auflockerungen möglich. Im Verlauf von der Nordsee her gibt es zeitweise wieder Regen oder Sprühregen. Es ist mild mit Höchstwerte bei 10 Grad in Reinbek bis 13 Grad in Rendsburg. Der Wind weht zunehmend mäßig bis frisch aus Südwest- bis West. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 9 Grad in Bad Schwartau bis 12 Grad in Hörnum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2021 08:05

