Bäckereien erhöhen die Preise

Aufgrund stark steigender Rohstoff- und Energiepreise erhöhen die Bäckereien im Land vielerorts ihre Preise. Sie sprechen von einer dramatischen finanziellen Lage. Fachleute berichten davon, dass sich etwa der Preis für Mehl um ein Viertel erhöht hat, der Sahnepreis sogar um 60 Prozent innerhalb von zwei Monaten. Butter, Rapsöl - alles werde deutlich teurer. Laut Landesinnungsmeisterin Maren Andresen seien auch die Frachtkosten um das Zehnfache gestiegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.11.2021 08:00

Corona: Inzidenz steigt auf 98,4 in SH

Die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein weiter gestiegen - auf nun 98,4 (Vortag: 97,9). Die Landesmeldestelle wies am Sonntag (Stand: 14.11.) 142 Neuinfektionen innerhalb eines Tages aus, es kam kein neuer Todesfall hinzu. Seit Beginn der Pandemie wurden damit weiterhin 1.751 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz im Land den Angaben nach in Neumünster mit 163,9, gefolgt von Kiel mit 125,7. Der niedrigste Wert wurde in Ostholstein mit einer Inzidenz von 68,0 verzeichnet. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, blieb im Vergleich zum Vortag stabil bei 104. 25 von ihnen wurden auf Intensivstationen behandelt, 21 mussten beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.11.2021 08:00

Reh auf der Straße - Auto im Graben

Schrecksekunde am Abend in Oesterdeichstrich im Kreis Dithmarschen. Weil plötzlich ein Reh auf die Straße gelaufen war, musste ein Autofahrer laut Leitstelle West ausweichen. Dabei verriss der Fahrer das Lenkrad, so dass das Fahrzeug in einem Teich nahe der Straße landete. Die beiden Insassen konnten den Wagen rechtzeitig und unverletzt verlassen. Ein Abschleppunternehmen wurde angefordert, um das Auto aus dem Wasser zu bergen. Auch das Reh blieb unverletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.11.2021 08:00

Wetter: Erst neblig-trüb, dann wolkig

Der Montag beginnt vielerorts neblig-trüb. Tagsüber ist es dann verbreitet stark bis dicht bewölkt. Stellenweise ist leichter Sprühregen möglich. Später kann es ein paar Aufhellungen geben, die Sonne zeigt sich jedoch kaum. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 9 Grad. Der Wind weht dabei schwach, an der Ostsee mäßiger aus Ost- bis Südost. In der Nacht zum Dienstag ist es weiterhin wolkig bis bedeckt, teils neblig. Vereinzelt können ein paar Regentropfen fallen. Die Temperaturen gehen auf 6 bis 3 Grad zurück. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.11.2021 08:00

Schleswig-Holstein gedenkt Kriegsopfern zum Volkstrauertag

In ganz Schleswig-Holstein haben am Sonntag Gedenkveranstaltungen, Kranzniederlegungen und Gottesdienste anlässlich des Volkstrauertages stattgefunden. Auch im Landtag gab es eine zentrale Gedenkstunde: Gemeinsam gedachten der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Landtag und die Landesregierung der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Hauptmann Martin Reimer, Jugendoffizier in Kiel, betonte vor allem die Wichtigkeit des Tages für die jüngere Generation. Seit 1922 gibt es den "stillen Feiertag". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.11.2021 17:00

