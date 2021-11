Stand: 13.11.2021 10:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lübeck: 2G-Regel gilt ab Montag in vielen Bereichen

Ab Montag gilt in Lübeck die 2G-Regel: In viele Bereiche der Stadtverwaltung, in Bibliotheken, Museen, in die Volkshochschule, in Schwimmbäder, ins Theater und in die Musik- und Kongresshalle kommen dann nur noch Genesene und Geimpfte. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) begründete diesen Schritt mit der aktuell hohen Inzidenz. Ausgenommen von der 2G-Regel sind: außerschulische Bildungsangebote, wenn der Teilnehmerkreis im Wesentlichen unverändert bleibt und alle Teilnehmenden eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind ausgenommen. Ebenfalls nicht betroffen sind Personen, die sich aus medizinischen und gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.11.2021 10:00

Reaktionen auf Pläne zu 3G am Arbeitsplatz

Um Corona in den Griff zu bekommen, spricht sich Spahn auch ganz klar für eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz aus. Der Unternehmensverband Nord wäre darüber nicht begeistert - weil aber ein neuer Lockdown starke wirtschaftliche Folgen hätte, wären die Unternehmen 3G gegenüber aufgeschlossen. Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Gewerkschaftsbund zeigen sich auch grundsätzlich offen für 3G am Arbeitsplatz. Problematisch finden sie allerdings, dass die Mitarbeiter dann ihren Impfstatus offenlegen müssten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.11.2021 10:00

Corona: Inzidenz steigt auf 95,5 in SH

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gestiegen. Die Landesmeldestelle wies am Freitagabend den Wert 95,5 aus. 466 neue Fälle kamen hinzu - ein weiterer Mensch starb mit oder an Corona. Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz im Land in Kiel. Dort liegt sie bei 120,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.11.2021 08:00

Wetter: Meist trüb und regnerisch

Heute ist es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt, nur selten gibt es Auflockerungen. Örtlich kommt es immer wieder zu Regen oder Sprühregen. Im Laufe des Tages sind auch längere trockene Abschnitte möglich. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Schleswig bis 9 Grad in Ahrensburg. Der Wind weht schwach, an der See anfangs mäßig aus Süd bis Südost, später aus Ost bis Nordost. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 7 Grad in Dagebüll und 8 Grad in Bad Segeberg.

