Stand: 12.11.2021 07:27 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Von heute an wieder Corona-Regeln in Dänemark

Nach zwei Monaten ohne Einschränkungen gelten in Dänemark von heute an wieder Corona-Regeln. Grund sind stark gestiegene Inzidenzwerte. Der Corona-Pass - also ein 3G-Nachweis - wird wieder dort verlangt, wo drinnen viele Menschen zusammenkommen. Dazu gehören zum Beispiel Restaurants, Bars, Vergnügungsparks oder Großveranstaltungen. Einreisen sind ohne 3G-Nachweis möglich. Eine Mundschutz-Pflicht gibt es nach wie vor nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.11.2021 08:00

Ärztekammer und Krankenhäuser begrüßen Corona-Kurs

Die Landesregierung will sich für eine Impfpflicht in Gesundheitsberufen einsetzen. Ärzteverbände und Krankenhäuser sind mit dem Kurs zufrieden. Viele Krankenhäuser hielten eine bundeseinheitlich geregelte Impfpflicht für Mitarbeitende in sensiblen Bereichen für sinnvoll, sagt der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, Patrick Reimund. Die Ärztekammer hatte so eine Pflicht gefordert - und begrüßt die Pläne des Landes. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.11.2021 06:00

SPD spricht sich für schnelleren Wechsel zu 2G aus

Die SPD in Schleswig-Holstein will einen schnelleren Wechsel zu 2G. Nach Ansicht von Partei- und Fraktionschefin Serpil Midyatli ist klar, dass die Corona-Zahlen steigen werden. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte angekündigt, dass die Regelung ab Ende des Monats für größere Veranstaltungen drinnen umgesetzt werden könnte. Das RKI meldete am Freitagmorgen rund 48.600 neue bestätigte Corona-Fälle und eine bundesweite Inzidenz von rund 264. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.11.2021 06:30

Corona: Inzidenz steigt auf 94,5 in SH

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gestiegen. Die Landesmeldestelle wies am Donnerstagabend den Wert 94,5 aus. 511 neue Fälle kamen hinzu - drei weitere Menschen starben mit oder an Corona. Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz im Land in Kiel. Dort kletterte sie minimal auf 120,8. Der niedrigste Wert wurde im Kreis Steinburg mit einer Inzidenz von 55,9 verzeichnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.11.2021 08:00

Rendsburger Kanaltunnel: In der Nacht zu Sonnabend voll gesperrt

Im Rendsburger Kanaltunnel stehen routinemäßige Wartungsarbeiten an. Hierfür wird der Tunnel von Freitag, 12. November, 21 Uhr, bis Sonnabend, 13. November, 5 Uhr, voll gesperrt. Da die Sicherheit während einer Wartung nicht gewährleistet werden kann, ist eine Vollsperrung erforderlich. Die Ausweichstrecke führt über die A7 oder die Fährstelle Nobiskrug. Dort wird bis 0.45 Uhr eine zweite Fähre eingesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2021 08:30

Weihnachtsmärkte dürfen öffnen - Betreiber erleichtert

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat zugesichert, dass einer Öffnung der draußen stattfindenden Weihnachtsmärkte nichts im Weg stünde. In Innenräumen soll ab Ende November eventuell 2G gelten. Das sei überhaupt kein Problem, sagte zum Beispiel der Mitveranstalter des Kieler Weihnachtsmarktes auf dem Rathausplatz, Thomas Schütte. Auch beim Gut Stockseehof im Kreis Segeberg hieß es: 3G oder 2G sei jetzt nicht entscheidend. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.11.2021 07:00

Stabiler Preis bei Weihnachtsbäumen

Weihnachtsbäume sollen in diesem Jahr nicht teurer werden. Wer eine Nordmanntanne kauft, zahle wie im vergangenen Jahr zwischen 20 und 27 Euro pro Meter, teilte die Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Weihnachtsbaumproduzenten mit. Blaufichten kosten demnach zwischen 12 und 16 Euro pro Meter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.11.2021 06:30

THW Kiel müht sich zum Sieg gegen den Bergischen HC

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga seine vier Partien währende Sieglos-Serie beendet. Gegen den Bergischen HC gewannen die "Zebras" am Donnerstagabend mit viel Mühe mit 24:23 (15:12). Dabei gab der Meister gegen den Tabellen-Achten einen zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Vorsprung her. In den Schlusssekunden verhinderte Keeper Niklas Landin den Ausgleich. In der Tabelle bleibt der THW mit 14:6 Punkten Dritter, drei Zähler hinter den Füchsen Berlin, die am Mittwoch in Flensburg verloren hatten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.11.2021 06:30

Probleme im Busverkehr in Rendsburg-Eckernförde: Besserung in Aussicht

Anfang des Jahres wurde der komplette ÖPNV im Kreis Rendsburg-Eckernförde umgestellt. Seitdem sind immer wieder Fahrten ausgefallen oder Busfahrer haben sich verfahren. Ein Krisengespräch zwischen Kreis und Betreiber Autokraft hat jetzt ergeben: Busfahrer sollen in Zukunft sogenannte Scouts an ihre Seite gesetzt bekommen, die die Region besonders gut kennen. Außerdem werden an Schüler Taxigutscheine verteilt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2021 20:00

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

In Schleswig-Holstein wechseln sich Sonne und Wolken heute ab. Es bleibt trocken und es ist teilweise windig. Die Temperaturen steigen auf elf Grad in Kiel, Westerland auf Sylt und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.11.2021 08:00

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.11.2021 | 08:00 Uhr