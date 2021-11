Stand: 11.11.2021 07:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Maßnahmen: Wie geht es in Schleswig-Holstein weiter?

Die aktuelle Corona-Verordnung in Schleswig-Holstein läuft am Sonntag aus. Bislang gilt in Innenräumen die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Die Landesregierung will heute ab 10.30 Uhr den künftigen Kurs im Umgang mit der Corona-Pandemie vorstellen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will sich gemeinsam mit Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) zur aktuellen Lage im Norden äußern. Die Pressekonferenz überträgt NDR Schleswig-Holstein hier ab 10.30 Uhr live im Videostream. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2021 08:00

Rendsburger Kanaltunnel: In der Nacht zu Sonnabend voll gesperrt

Im Rendsburger Kanaltunnel stehen routinemäßige Wartungsarbeiten an. Hierfür wird der Tunnel von Freitag, 12. November ab 21 Uhr bis Sonnabend, 13. November um 5 Uhr voll gesperrt. Da die Sicherheit während einer Wartung nicht gewährleistet werden kann, ist eine Vollsperrung erforderlich. Die Ausweichstrecke führt über die A7 oder die Fährstelle Nobiskrug. Dort wird bis 0.45 Uhr eine zweite Fähre eingesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2021 08:30

Notrufe funktionieren wieder

Polizei und Feuerwehr in Schleswig-Holstein sind wieder telefonisch erreichbar. Nach Angabe des Innenministeriums funktionieren die Notrufnummern 110 und 112 wieder. Sie waren zwischen 5 und 6 Uhr heute Morgen für etwa 45 Minuten ausgefallen. Der Grund dafür ist noch nicht bekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2021 07:00

Tödliche Schüsse in Lübecker Villa: Urteil erwartet

Im Prozess um die tödlichen Schüsse in einer Villa am Lübecker Stadtpark soll nach zwölf Verhandlungstagen heute das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, auf zwei Männer geschossen zu haben. Der 58-Jährige hatte gestanden, am 30. Dezember 2020 in seiner Villa einen mutmaßlichen Einbrecher erschossen zu haben. Seinem Geständnis zufolge hatte der pensionierte Berufssoldat und aktive Sportschütze drei Schüsse in Richtung der Flüchtenden abgefeuert. Laut Anklage traf er dabei einen 38-Jährigen Mann in den Rücken. Er starb wenige Stunden später im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage hatten in ihren Plädoyers gefordert, den Angeklagten wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von neun Jahren und drei Monaten zu verurteilen. Die Verteidigung hatte dagegen eine Bewährungsstrafe wegen fahrlässiger Tötung beantragt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2021 08:00

Handball: Flensburg feiert Sieg gegen Berlin und neuen Golla-Vertrag

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich am Mittwochabend in der Handball-Bundesliga eindrucksvoll zurückgemeldet und den Füchsen Berlin mit 28:23 (15:9) die erste Niederlage zugefügt. Die erste gute Nachricht hatte es schon vor der Partie gegeben. Um gleich drei Jahre hat Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla seinen ohnehin noch bis 2023 laufenden Vertrag an der Förde verlängert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2021 07:00

Corona in SH: 588 neue Infektionen bestätigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 89,4 (Datenstand 10.11.). Am Vortag lag sie bei 82,2. Innerhalb eines Tages sind 588 neue Infektionen bestätigt worden. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 zwei neue Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl liegt bei 1.747. Die Hospitalisierungsinzidenz, die bei der Einschätzung der Corona-Lage eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten zufolge bei 2,30 (Vortag: 2,16). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2021 07:00

Im Kreis Pinneberg gilt ab sofort eine Stallpflicht für Geflügel

Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat das Veterinäramt des Kreises am Mittwoch erlassen. Am Wochenende war dort in einem Betrieb die Geflügelpest nachgewiesen worden, 500 Mastgänse und weitere Tiere mussten getötet werden. Der Kreis Pinneberg ist landesweit nach Plön, Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg der fünfte Kreis, in dem die Geflügelpest in diesem Herbst zurück nach Schleswig-Holstein gekommen ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.11.2021 18:00

Wetter: Wolken und leichter Regen

Heute ist es zumeist dicht bewölkt und zeitweise gibt es leichten Regen oder Sprühregen. Zum Nachmittag hin in Nordfriesland und Angeln trocken und dort von Dänemark und der Nordsee her später Auflockerungen und teils noch etwas Sonne möglich. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad in Mölln bis 13 Grad in Tarp. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 9 Grad in Geesthacht und 11 Grad in Kiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2021 08:05

