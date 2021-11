Stand: 09.11.2021 06:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Inzidenz bei 77,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist am Montag weiter gestiegen. Die Behörden meldeten am Abend einen Wert von 77,0 - nach 75,5 am Sonntag. Der Kreis mit der höchsten Inzidenz in Schleswig-Holstein war am Montag Kiel mit einem Wert von 99,4. Der niedrigste Sieben-Tage-Wert wurde im Kreis Steinburg mit einer Inzidenz von 40,5 verzeichnet. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, stieg am Montag auf 98 (Vortag: 83). Davon wurden 30 auf der Intensivstation behandelt, 17 mussten beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.11.2021 07:00

Dänemark: Regierung will 3G-Regeln wieder einführen

Angesichts steigender Corona-Zahlen will die dänische Regierung das öffentliche Leben wieder einschränken. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte bei einer Pressekonferenz am Montagabend, man halte es für notwendig, den sogenannten Corona-Pass wieder einzuführen. Das würde bedeuten, dass etwa die Gastronomie und bestimmte Veranstaltungen nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete zugänglich sind. Am Dienstag will die Regierung die Vorschläge dem Epidemieausschuss im Parlament unterbreiten. Solange die Mehrheit im Ausschuss nicht gegen die Maßnahmen stimmt, können sie umgesetzt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.11.2021 06:00

Verfassungsschutz: Mehr Straftaten gegen Kommunalpolitiker

Immer mehr Kommunalpolitiker in den Gemeinden werden beschimpft und bedroht. Im vergangenen Jahr gab es laut Verfassungsschutzbericht in Schleswig-Holstein 57 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger. Fast 70 Prozent mehr als vor der Pandemie. Attacken auf die Politiker vor Ort seien ein Angriff auf die Demokratie, betont Landkreistagspräsident Reinhard Sager (CDU). Er fordert mehr Respekt für die ehrenamtlichen Gemeindevertreter und für Verwaltungsangestellte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.11.2021 07:00

B199: Unfall zwischen Stadum und Leck - Straße gesperrt

In der Nacht ist zwischen zwischen Stadum und Leck auf der B199 ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Den müssen Spezialkräfte jetzt bergen, die Strecke ist dafür gesperrt. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.11.2021 07:00

"Gorch Fock": Keime im Trinkwasser verzögern ersten Törn

Eigentlich sollte das rundum erneuerte Segelschulschiff am Mittwoch Kurs auf die Kanaren nehmen. Nun verschiebt sich der Törn. Laut Marine sind in der Trinkwasseranlage Keime entdeckt worden. Nun kann es frühestens nächste Woche losgehen - vermutlich am Donnerstag oder Freitag. Auf der Fahrt zu den Kanaren soll die Stammbesatzung nach sechs Jahren ohne die "Gorch Fock" auf dem Schiff wieder eingearbeitet werden. Anfang 2022 sollen dann wieder die ersten Offizier-Anwärter an Bord ausgebildet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.11.2021 06:30

Suche nach vermisstem Mann im NOK abgebrochen

Die Suche nach dem vermissten 44-Jährigen im Nord-Ostsee-Kanal in der Nähe von Schafstedt im Kreis Dithmarschen ist am Montag ergebnislos abgebrochen worden. Taucher konnten ihn auch am Montag nicht finden. Das weitere Vorgehen ist offen. Nach Angaben der Beamten war der Mann am Sonnabendnachmittag ins Wasser gesprungen, um seine Hunde zu retten. Die sollen ein Reh gejagt haben und waren dabei in den Kanal geraten. Im Wasser geriet der Mann aus Eggstedt dann selbst in Not. Zeugen hörten Hilferufe. Dann verschwand der Mann. Die Hunde konnten gerettet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.11.2021 05:30

Wetter

Heute anfangs örtlich Nebel, ansonsten viele Wolken, vorübergehend auch mal etwas Sonnenschein und weitgehend trocken. Nach Nordfriesland hin insgesamt wolkiger, dort später etwas Nieselregen möglich. Höchstwerte 10 Grad in Lütjenburg bis 12 Grad in Krempe. Schwacher bis mäßiger, an der See auch frischer bis starker Wind aus Süd bis Südwest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.11.2021 07:00

