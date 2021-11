Stand: 05.11.2021 07:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Krempel weiter mit Wasser-Problemen

Menschen in Krempel (Kreis Dithmarschen) müssen sich weiter mit dem Wasser einschränken. Laut Bürgermeister Ronald Petersen dauert es vermutlich noch zwei Wochen, bis die 120 betroffenen Haushalte wieder normal duschen und waschen können. Auch wenn jetzt neue Pumpen da seien, müsse die Steuerelektronik ganz neu gebaut werden, sagte er. Vor knapp zwei Wochen hatte ein Rohrbruch in einer Pumpstation die Technik zerstört, an die das halbe Dorf angeschlossen ist. Seitdem pumpen Saugwagen täglich das Schmutzwasser aus Auffangschächten vor den Häusern ab. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.11.2021 07:30

Sieben-Tage-Inzidenz in zwei Regionen in Schleswig-Holstein über 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liegt aktuell in zwei Regionen in Schleswig-Holstein über 100: im Kreis Herzogtum Lauenburg (111) und in Nordfriesland (102,3), die Stadt Flensburg liegt inzwischen mit 99 knapp darunter. Insgesamt liegt die Inzidenz in SH bei 73 (Vortag 71,2). Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand Donnerstagabend) hervor. Binnen 24 Stunden wurden im Land 417 neue Infektionen gemeldet; es kam kein neuer Todesfall hinzu. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - lag am Donnerstag bei 2,16. Vergangenen Donnerstag hatte sie 1,58 betragen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.11.2021 06:00

Mehrere Krankenhäuser in SH am Limit

Das Malteser St. Franziskus-Krankenhaus in Flensburg und das DRK Krankenhaus Ratzeburg-Mölln melden, dass sie zu 98 Prozent ausgelastet sind. Dies liegt den Angaben zufolge zum Teil an Covid-Patienten, zum Teil auch an anderen Behandlungen. Das Krankenhaus in Flensburg will deshalb jetzt die Regelversorgung einschränken. Im UKSH in Lübeck und Kiel sowie in den Segeberger Kliniken ist die Lage dagegen nach Angaben der Häuser bisher entspannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.11.2021 06:00

Geflügelpest bei mehreren toten Graugänsen im Kreis Plön

In Kirchbarkau und am Dobersdorfer See im Kreis Plön sind tote Graugänse gefunden worden. Der Kreis ruft deshalb alle Geflügelhalter auf, ihren Bestand besonders zu schützen. Ob es möglicherweise eine Aufstallungspflicht geben wird, ist noch nicht klar. Die Beratungen laufen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.11.2021 06:30

Gericht erklärt eine Gesellschaft von Investor Lars Windhorst für insolvent

Könnte der Eigentümer der Flensburger FSG-Werft demnächst zahlungsunfähig sein? Ein niederländisches Gericht hat jetzt eine Gesellschaft der Tennor Holding von Investor Lars Windhorst für insolvent erklärt. Ein Sprecher der Unternehmensgruppe weist das zurück. Tennor werde dieses Jahr Gewinn machen. Gegen den Gerichtsentscheid sei Einspruch eingelegt worden. Die FSG hatte in diesem Jahr die Rendsburger Werft Nobiskrug übernommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.11.2021 05:30

Holstein Kiel vor Heimspiel gegen Dynamo Dresden

Heute Abend ab 18.30 Uhr geht es für die Fußballer von Holstein Kiel wieder um wichtige Punkte in der Zweiten Bundesliga. Dann ist Dynamo Dresden zu Gast im Holsteinstadion. Nach zuletzt drei Unentschieden unter dem neuen Trainer Marcel Rapp soll nun endlich der erste Sieg her. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.11.2021 07:00

Vollsperrung der A7 bei Hamburg am Wochenende

Die nächste 55-Stunden Sperrung auf der A7: Im Schnelsen-Tunnel wird an diesem Wochenende eine neue Software installiert. Außerdem finden in dem Tunnel Wartungsarbeiten statt. Von heute Abend, 22 Uhr, bis Montagfrüh bleibt die Autobahn deshalb nach Angaben der Autobahn Nord GmbH zwischen den Anschlussstellen Schnelsen-Nord und Eidelstedt voll gesperrt. Autofahrer müssen mehr Zeit einplanen und Umwege fahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.11.2021 08:00

Wetter: Sonne, Wolken und teilweise Regen

Bis zum Mittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Nachmittag zeigen sich sowohl Sonne als auch Wolken, es kann aber auch gebietsweise regnen. Teilweise weht der Wind frisch und böig. Die Temperaturen steigen auf elf Grad in Süderlügum (Kreis Nordfriesland) und zwölf Grad in Sierksdorf (Kreis Ostholstein).

