Stand: 31.10.2021 10:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lange Wartezeiten für E-Autos in SH

Die Wartezeiten auf ein E-Auto frisch aus dem Werk liegen in Schleswig-Holstein im Schnitt bei etwa einem halben Jahr. Die Nachfrage nach E-Autos ist wegen der staatlichen Förderung auch in Schleswig-Holstein groß. Gerade bei einigen der kleineren E-Autos wie dem UP, I3 oder Corsa E haben Kunden im Moment gar keine Chance, denn die Produktion steht zum Teil still. Grund ist der weltweite Mangel an Halbleitern und Chips, die in den Autos verbaut werden, erklärte der Kfz-Verband Schleswig-Holstein auf Nachfrage. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.10.2021 12:00

Reformationstag in SH

Am Reformationstag gibt es heute zahlreiche Veranstaltungen in Schleswig-Holstein. Am Eckernförder Hafen feiern gleich sechs Kirchengemeinden zusammen den Reformationstag: Open Air mit Gottesdienst, Live-Musik und vielen Lichtern. Der Kirchenkreis Dithmarschen lädt heute Abend zum Poetry Slam ein. Im Meldorfer Dom tragen fünf Künstler passend zum Reformationstag Texte zum Thema Freiheit vor. Und in Eutin wird um 18 Uhr ein Gottesdienst im Autohaus gefeiert, um auch Menschen zu erreichen, die sonst kaum in die Kirche gehen. Am Mittag ruft Lauenburgs Pröpstin Eiben zu einer antirassistischen Kundgebung in Mölln auf. Der Reformationstag sei der richtige Anlass, um öffentlich für ein stärkeres Miteinander einzutreten, so die Pröpstin. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.10.2021 10:00

Timmendorfer Strand: Strohballen und Pferdeanhänger in Brand

Ein Feuer mehrerer Strohballen hat am späten Samstagabend für einen Einsatz der Feuerwehr in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) gesorgt. Laut Feuerwehr brannten knapp 60 Strohballen und ein Pferdeanhänger im Fockenrader Redder. Die Ursache ist noch unklar. Insgesamt waren sechs Feuerwehren aus Timmendorfer Strand und Umgebung bis etwa 2 Uhr nachts im Einsatz. Die benachbarte Bahnstrecke musste nicht gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe sind noch nicht klar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.10.2021 09:00

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 69,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie ist in Schleswig-Holstein auf 69,6 gestiegen (Stand: 30.10.) - nach 69,2 am Tag zuvor. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden 220 neue Infektionen registriert. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus waren, blieb bei 73. Von ihnen lagen wie am Vortag 15 auf der Intensivstation. Acht Corona-Patienten müssen weiterhin beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz lag wie am Vortag bei 1,61. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.10.2021 10:00

Holstein Kiel und HSV trennen sich 1:1

Am Samstagabend gab es im Nordduell der 2. Liga nach früher HSV-Führung ein 1:1. Die Punkteteilung bringt keinen der Nordrivalen voran. Die Hamburger bleiben Sechster, die Kieler auf dem Relegationsplatz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.10.2021 10:00

THW Kiel: Niederlage bei Aufsteiger Lübbecke

In der Handball Bundesliga hat der THW Kiel zum zweiten Mal nacheinander verloren. Mit 25:29 unterlag der deutsche Meister überraschend beim TuS Nettelstedt-Lübbecke. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.10.2021 08:00

Bugenhagenmedaille für nordfriesischen Arzt

Der Mediziner Ralf Wilhelm Büchner aus dem nordfriesischen Aventoft erhält heute die höchste Auszeichnung der Nordkirche: die Bugenhagenmedaille. Er habe sich jahrzehntelang ehrenamtlich in kirchlichen Einrichtungen engagiert, betont Bischof Magaard: als Mitglied der Synode, im Aufsichtsrat der DIAKO Flensburg oder in der Steuerungsgruppe für die Sanierung des Schleswiger Doms. Zudem besuchte er regelmäßig eine Partnerdiözese seines Kirchenkreises in Tansania. Die Medaille wird Büchner am Nachmittag bei einem feierlichen Gottesdienst in Aventoft überreicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.10.2021 16:00

Wenn aus Spiel Gewalt wird: Kinder spielen "Squid Game" nach

Die Netflix-Serie "Squid Game" sorgt in Schleswig-Holstein für Diskussionen. Offenbar wird sie von Kita-Kindern und jungen Schulkindern nachgespielt. Geschehen ist das nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein unter anderem an einer Kita in Pinneberg, an der Reventlouschule in Kiel und an der Schule Tremser Teich in Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.10.2021 19:30

CDU-Mitgliederbefragung: Von der Heide hofft auf schnelle Einigung

Die Kreisvorsitzenden der CDU haben sich am Sonnabend mit deutlicher Mehrheit für eine Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitz ausgesprochen. Tobias von der Heide vom Kreisverband Kiel sagte NDR Schleswig-Holstein: "Im Moment sind es nur Männer, die im Gespräch sind. Ich wünsche mir sehr, dass diese Männer sich auf einen Kandidaten verständigen. Dann sind viele Diskussionen, die wir im Moment führen, vielleicht gar nicht notwendig." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.10.2021 18:00

