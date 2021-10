Stand: 26.10.2021 08:10 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Umweltminister Albrecht vor Abgang

Der Grünen-Politiker Jan Philipp Albrecht will nach Berlin wechseln - als Co-Vorstand in die parteinahe Heinrich-Böll Stiftung. Einen entsprechenden Bericht der Lübecker Nachrichten hat Albrecht NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Albrecht war eigentlich als grüner Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Mai gehandelt worden. Bis zur Wahl will er nach eigenen Worten Minister bleiben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.10.2021 06:00

Aus für Reha-Einrichtung auf Föhr

Die Föhrer Klinik Sonneneck stellt heute ihren Betrieb ein. Die letzten Patienten reisen ab, bestätigte die Leitung. Ursprünglich sollte die onkologische Fachklinik erst zum Jahresende schließen, da sich der Betrieb offenbar nicht mehr rentiert. 80 zum Teil langjährig Beschäftigten, die zuletzt in einer Aktion in den sozialen Medien auf ihre Lage aufmerksam machten, wurde gekündigt. Spekulationen über eine geplante Hotelerweiterung in Kombination mit einem zweiten Standort wies Geschäftsführer Jochheim auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein zurück. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.10.2021 08:00

Plädoyers im Prozess um tödliche Schüsse in Villa

Im Prozess um die tödlichen Schüsse in einer Lübecker Villa wollen Verteidigung und Nebenklage heute ihre Plädoyers halten. Zwei Männer waren in eine scheinbar leerstehende Villa eingestiegen, um dort nach Wertgegenständen zu suchen. Doch der Besitzer befand sich auch im Haus und erschoss laut Anklage einen der Eindringlinge. Die Staatsanwaltschaft hat bereits neun Jahre und drei Monate Haft wegen Totschlags gefordert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.10.2021 08:00

Pflegeberufekammer: Pfändungen drohen - und was kommt danach?

Die Pflegeberufekammer in Schleswig-Holstein wird bis Ende des Jahres abgewickelt. Dazu gehört auch, fehlende Beiträge für das Jahr 2020 einzutreiben: 1.700 offene Rechnungen hat die Kammer an die dafür zuständigen Kommunen übergeben. Pflegekräften, die nicht gezahlt haben, droht im schlimmsten Fall die Vollstreckung. Für die verbleibenden Kosten der Abwicklung springt dann das Land ein. Abgeordnete von FDP und Grünen rechnen damit, dass die Summe von bis zu fünf Millionen Euro an Landesmitteln ausgeschöpft wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.10.2021 08:00

DFB-Pokal: Holstein Kiel gegen Hoffenheim nur Außenseiter

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel kämpft heute Abend um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Kieler treten mit ihrem neuen Trainer Marcel Rapp beim Bundesligisten TSG Hoffenheim an (18.30 Uhr) an, bei dem Rapp zuletzt als U19-Coach tätig war. Nach zwei Unentschieden zum Start in der Liga geht Rapp mit seiner Mannschaft als klarer Außenseiter in das Spiel. Es geht um 515.000 Euro Gage. Alle DFB-Pokalspiele werden live vom TV-Sender Sky übertragen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.10.2021 08:00

Corona in SH: Inzidenz steigt leicht auf 58,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt laut RKI auf 58,0 - mit Datenstand vom 25.10. Am Vortag lag sie bei 57,6. In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 252 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Wie am Vortag werden in den Krankenhäusern im Land weiterhin 68 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 18 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie, elf von ihnen müssen beatmet werden. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Pinneberg (81,4), am niedrigsten ist sie im Kreis Schleswig-Flensburg (32,6). Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 1,75. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.10.2021 08:00

Lkw-Unfall: A1 bei Bad Oldesloe wieder frei

Nach einem Unfall mit einem Lastwagen sollte die A1 zwischen Bad Oldesloe und dem Kreuz Bargteheide im Laufe des Abends wieder komplett freigegeben werden. Wegen Aufräumarbeiten gab es am Montagabend zwar erneut eine Teilsperrung, aber Autofahrer hatten in Richtung Hamburg bereits wieder freie Fahrt. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Autobahn den ganzen Montag über voll gesperrt werden, was zu langen Staus auch auf den Umleitungen führte. Gegen 5 Uhr am Morgen hatte der Fahrer des Lasters bei Bad Oldesloe offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und die Mittelleitplanke durchbrochen. Nach Angaben der Leitstelle lagen auf beiden Fahrbahnen Trümmerteile. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.10.2021 06:00

Marode Schulen in SH: Sanierungen laufen, doch es gibt Kritik

Die Bausubstanz vieler Schulgebäude in Schleswig-Holstein ist jahrzehntelang vernachlässigt worden. Das Land investiert seit Jahren Fördermittel in die Sanierung von Schulgebäuden, was der Landeselternbeirat der Gymnasien begrüßt. Er sagt aber auch: Es dauert oft zu lange und die Prozesse seien zu langwierig. Das Land hat nach eigenen Angaben in den vergangenen vier Jahren etwa 470 Sanierungsmaßnahmen an Schulen finanziell unterstützt. Von Juni 2017 bis Juni nächsten Jahres wurden - beziehungsweise werden - mehr als 60 Millionen Euro Fördermittel für den Schulbau bezahlt. Laut Bildungsministerium fließt das Geld nicht nur in Schönheitsreparaturen, sondern auch in den Ausbau zukunftsfähiger Klassenzimmer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.10.2021 06:00

Wetter: Etwas Regen möglich

Heute ist es anfangs wechselhaft und wolkig mit gelegentlichen Regenschauern, von Nordfriesland her vorübergehend etwas freundlicheres Wetter mit aufgelockerten, teilweise auch heiteren Phasen. Zum Abend hin von der Nordsee aber allgemein wieder wolkiger und dort etwas Regen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in Wacken bis 14 Grad in Westerland. Der Wind weht schwach aus Südwest- bis West. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 10 Grad in Geesthacht und 12 Grad auf den Halligen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.10.2021 07:05

