Stand: 24.10.2021 10:41 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Stau nach schwerem Unfall auf der A7

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A7 ist am Morgen ein 87 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte sich das Auto des Mannes überschlagen, möglicherweise war ein medizinischer Notfall der Grund dafür. Laut Zeugen war das Auto bereits zuvor mehrfach gegen die Leitplanke geprallt. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die A7 musste zwischen den Anschlussstellen Bahrenfeld und Volkspark in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.10.2021 11:00

Feuer in Schafflund

Der Brand eines Reetdachhauses in Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Aus noch ungeklärten Gründen war gegen 4 Uhr Feuer in dem Haus ausgebrochen. Rund 70 Einsatzkräfte waren laut Feuerwehr vor Ort, um den Brand zu löschen. Nach Angaben der Polizei ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Verletzte gab es nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.10.2021 10:00

Bürgermeister-Stichwahl in Glückstadt

Die Menschen in Glückstadt (Kreis Steinburg) wählen heute einen neuen Bürgermeister. In der Stichwahl stehen sich der parteilose Herausforderer Rolf Apfeld und und die amtierende parteilose Bürgermeisterin Manja Biel gegenüber. Apfeld möchte eigenen Angaben zufolge vor allem die Digitalisierung in der Stadt voranbringen. In der ersten Wahlrunde im September lag er mit knapp 42 Prozent der Stimmen vor Amtsinhaberin Biel mit knapp 37 Prozent. Sie möchte unter anderem den Tourismus künftig weiter ausbauen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.10.2021 10:00

Verkehrsbehinderungen durch Marathon in Lübeck

In Lübeck findet zur Zeit ein Marathon statt. Mehr als 3.300 Läuferinnen und Läufer sind am Start, begleitet von vielen Zuschauern am Straßenrand. Dadurch müssen Autofahrer mehr Zeit einplanen: Teile der Travemünder Allee, der B104 und B75 sind wegen des Marathons bis 17 Uhr gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.10.2021 10:00

Schleswiger Dom: Sanierung abgeschlossen

Nach knapp vier Jahren Sanierung wird der Schleswiger Dom heute neu eröffnet. Große Teile des Mauerwerks, in das Feuchtigkeit eingedrungen war, mussten ausgetauscht werden. Die Kosten stiegen von anfangs kalkulierten 17 auf 21 Millionen Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.10.2021 10:00

Wetter: Meist freundlich und trocken

Am Vormittag gibt es örtlich noch Nebel oder Hochnebel , der sich aber bald auflöst. Es bleibt fast überall freundlich und trocken, vielerorts scheint die Sonne - vor allem in der zweiten Tageshälfte. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in Glückstadt (Kreis Steinburg) bis 13 Grad in Kellinghusen (Kreis Steinburg). Schwacher bis mäßiger, an der See auch frischer südlicher Wind. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 9 Grad in Wittenborn (Kreis Segeberg) bis 11 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland).

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.10.2021 | 11:00 Uhr