Stand: 23.10.2021 10:29 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

SSW bestimmt neue Spitze

In Harrislee bei Flensburg wählt der Südschleswigsche Wählerverband auf einem Landesparteitag einen neuen Vorsitzenden. Flemming Meyer tritt nach 16 Jahren nicht wieder an - nun soll es der bisherige zweite Stellvertreter Christian Dirschauer werden, der als einziger für das Amt kandidiert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.10.2021 09:30

Sirenentest im Kreis Steinburg

Um 12 Uhr heulen die Sirenen im Kreis erst einmal eine Minute lang gleichmäßig - danach gibt es für eine Minute ein auf- und abschwellendes Signal und danach wieder einen einminütigen Heulton. Eine Kreissprecherin betonte, dass es sich um einen Probealarm handelt - niemand solle von einer Gefahr ausgehen und daher bitte nicht bei der Notrufnummer 112 nachfragen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.10.2021 08:30

Kosten für Lindaunisbrücke wesentlich höher

Die neue Schleibrücke Lindaunis wird wohl rund zehnmal teurer als gedacht. Sie soll laut Bahn und Land rund 84 Millionen Euro kosten - als sie vor 15 Jahren geplant worden war, lagen die Gesamtkosten des Projekts noch bei weniger als 8 Millionen Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.10.2021 08:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt über 50er-Marke

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 252 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt bei 52,4 (Datenstand: 22.10.). Am Vortag lag sie bei 48,6. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 79.626. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.712. Die Hospitalisierungsinzidenz, die bei der Einschätzung der Corona-Lage eine wichtige Rolle spielt, liegt nach den aktuellen Daten bei 1,68 (Vortag: 1,55). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.10.2021 08:00

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Von der Nordsee her ziehen einzelne Schauer auf, die später nachlassen. Im Osten des Landes bleibt es meist trocken, an der Ostsee sind auch sonnige Phasen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 13 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See frisch und stark böig aus Nordwest. Später flaut er ab und dreht auf Südwest. Die Abendtemperaturen um 18 Uhr: 9 Grad in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) bis 11 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein).

