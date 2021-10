Stand: 19.10.2021 07:03 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Itzehoe: Prozess gegen ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof

In einem zweiten Anlauf soll heute der Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin vor dem Landgericht Itzehoe beginnen. Der 96-jährigen Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen im Konzentrationslager Stutthof zur Last gelegt. Zum eigentlichen Prozessbeginn am 30. September war die Angeklagte nicht erschienen. Sie war nach Angaben des Gerichts untergetaucht. Stunden später wurde die Frau von der Polizei in Hamburg festgenommen. Das Gericht erließ einen Haftbefehl. Nach fünf Tagen wurde die 96-Jährige unter Anordnung von Sicherungsmaßnahmen aus der Haft entlassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.10.2021 06:00

Rundballen brennen in Schashagen und auf Fehmarn

Zwei größere Brände haben die Feuerwehr im Kreis Ostholstein beschäftigt. Laut Leitstelle brannten am Montagabend gegen 21:30 Uhr zunächst etwa 400 Rundballen in Schashagen auf einer Koppel im Lindenweg. Eine knappe halbe Stunde später wurden die Helfer in Hinrichsdorf auf Fehmarn alarmiert. Dort brannten noch einmal 200 Rundballen auf einem Feld. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.10.2021 06:00

Emkendorf: Scheune brennt ab

In Emkendorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in der Nacht eine Scheune abgebrannt. Nach Angaben der Leitstelle waren darin Heu, Stroh und landwirtschaftliche Maschinen gelagert. Davon war nichts mehr zu retten. Wie hoch der Schaden ist und warum die Scheune brannte, kann die Polizei noch nicht sagen. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.10.2021 06:00

Munitionsreste im Meer: Albrecht will Geld vom Bund

Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) will Munitionsaltlasten aus dem Weltkriegen aus Nord- und Ostsee holen und fachgerecht entsorgen lassen - und fordert dafür finanzielle Hilfe vom Bund. Sein Plan: der Bau einer mobilen schwimmenden Plattform, von der aus Munitionsreste geborgen, unschädlich gemacht und anschließend entsorgt werden. Pläne für ein entsprechendes Modellprojekt gibt es bereits - Kostenpunkt laut Umweltministerium: Etwa 100 Millionen Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.10.2021 06:00

Corona-Inzidenz in SH steigt auf 32,6

In Schleswig-Holstein haben die Behörden innerhalb eines Tages 228 neue Corona-Fälle registriert. Die Inzidenz stieg landesweit auf 32,6 - nach 29,3 am Vortag. Nach Angaben der Landesmeldestelle gibt es im Zusammenhang mit Covid-19 einen neuen Todesfall - insgesamt liegt die Zahl jetzt bei 1.704. Besonders viele neue Corona-Fälle meldete am Montag der Kreis Segeberg - Hintergrund ist der Ausbruch in einem Senioren- und Pflegeheim. Mit 51,8 hat Segeberg die zweithöchste Inzidenz unter den Kreisen, in Stormarn liegt sie bei 53,5. Die niedrigsten Werte haben Nordfriesland (16,2) und der Kreis Plön (15,5). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.10.2021 06:00

Corona-Ausbruch in Alten- und Pflegeheim in Norderstedt

In einem Alten- und Pflegeheim in Norderstedt haben sich 60 der insgesamt 76 Bewohnerinnen und Bewohner mit Corona infiziert. Das hat der Kreis Segeberg am Montag mitgeteilt. Drei von ihnen seien nicht geimpft, der Rest habe teilweise bereits die dritte Impfung erhalten. Zwei geimpfte Infizierte seien im Krankenhaus, aber nicht auf der Intensivstation. Die Übrigen hätten keine oder nur leichte Symptome. Von den rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seien 15 nachweislich mit Corona infiziert, so der Kreis - mehr als die Hälfte der Infizierten sei nicht geimpft. Wie es zu dem Ausbruch im Heim "Hog'n Dor" gekommen ist, wird noch untersucht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.10.2021 06:00

Das Wetter: Wolken und Regen, dabei mild

Heute ist es stark bewölkt. Von der Nordsee und Unterelbe her kommt immer wieder Regen auf. Zwischendurch gibt es aber auch trockene Abschnitte. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad in Süderbrarup und bei 17 Grad in Itzehoe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.10.2021 06:00

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.10.2021 | 08:00 Uhr