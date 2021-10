Stand: 18.10.2021 07:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Maskenpflicht bleibt zum Schulstart

Zum Schulstart nach den Herbstferien heute bleibt die Maskenpflicht in den Schulen in Schleswig-Holstein zunächst bestehen. Wegen der vielen Reiserückkehrer bestehe ein erhöhtes Infektionsrisiko, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums. Auf dem Schulhof muss niemand Maske tragen. Regelmäßige Tests sollen ebenfalls für Sicherheit sorgen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.10.2021 06:00

Neuregelung für Besuche in Pflegeheimen

In Schleswig-Holstein bleiben die meisten Corona-Regeln bis zum 14. November weiter bestehen. Das sieht die neue Landesverordnung vor, die gestern in Kraft getreten ist. Eine wichtige Änderung gibt es allerdings für alle mit Angehörigen in Pflegeheimen. Ab sofort dürfen Angehörige Pflegeheimbewohner unter bestimmten Umständen auch dann besuchen, wenn sie erkältet sind. Die neue Regel greift allerdings nur, wenn es sozialethisch nötig ist, also zum Beispiel im Fall einer Sterbebegleitung, heißt es in der Landesverordnung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.10.2021 06:00

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Sonntag leicht gestiegen. Die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen kletterte am Sonntag auf 28,8 - nach 27,9 am Sonnabend. Das geht aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervor. Am Sonntag vergangener Woche hatte die Inzidenz bei 27,5 gelegen. Es wurden aktuell 47 neue Corona-Infektionen gemeldet, am Vortag waren es 105 gewesen. Die Zahl der Patienten und Patientinnen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt wurden, blieb unverändert bei 53. 16 lagen weiter auf Intensivstationen, von denen 9 beatmet wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.10.2021 06:00

Afghanistan-Einsatz: Günther würdigt Leistung der Bundeswehr

Nach dem Ende des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr nach knapp 20 Jahren will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) den Soldaten aus Schleswig-Holstein heute danken. Es soll ein Zeichen der Anerkennung sein, heißt es in einer Mitteilung aus der Staatskanzlei. Ministerpräsident Günther sowie Landtagsvizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD) und Oberst Axel Schneider, Kommandeur des Landeskommandos, wollen ein kurzes Grußwort an alle Beteiligten des Einsatzes richten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.10.2021 06:00

SPD-Mann Boege zum neuen Ahrensburger Bürgermeister gewählt

Die Ahrensburger haben am Sonntag in einer Stichwahl ihren neuen Bürgermeister bestimmt. SPD-Mann Eckart Boege setzte sich dabei knapp gegen den von der CDU unterstützten Thomas Schreitmüller durch. Boege erhielt 51,7 Prozent der Stimmen, der parteilose Schreitmüller 48,3. Bei knapp 28.000 Wahlberechtigten in Ahrensburg lag die Wahlbeteiligung bei 45,0 Prozent. Die Stichwahl war nötig geworden, weil bei der Wahl am 26. September keiner der damals drei Kandidaten in der Stadt im Kreis Stormarn eine Mehrheit erzielt hatte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.10.2021 06:00

Niederlage für SG Flensburg-Handewitt

Die Flensburger mussten sich im Auswärtsspiel dem SC Magdeburg geschlagen geben. Mit der 28:33-Niederlage dürfte die verletzungsgeplagte SG Flensburg-Handewitt verbliebene Meisterschaftsträume vermutlich endgültig begraben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.10.2021 06:00

Mildes Herbstwetter im Norden

Mild und wolkig wird das Wetter heute. Gebietsweise ist es am Vormittag zunächst stark bewölkt. Im Laufe des Tages kommen von Südwesten Auflockerungen und es bleibt bei Höchstwerten um 14 Grad und schwachem Wind trocken. Am Dienstag wird es mit 16 Grad etwas wärmer, aber auch bedeckt und stellenweise regnerisch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.10.2021 06:00

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.10.2021 | 07:00 Uhr