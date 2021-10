Stand: 14.10.2021 07:03 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuerwehr-Großeinsatz in Kisdorf: Bauernhof abgebrannt

Ein Bauernhof in Kisdorf (Kreis Segeberg) ist nach Angaben der Feuerwehr heute Nacht abgebrannt. Das Feuer war gegen 20 Uhr entdeckt worden. Als die Helfer eintrafen, standen ein Wohnhaus und eine Scheune komplett in Flammen. Etwa 120 Einsatzkräfte waren bis vier Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.10.2021 06:30

Konjunktur-Experte: Steigende Energiepreise für hohe Inflation verantwortlich

Der Konjunktur-Experte Dr. Klaus Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel macht in einem Interview mit NDR Schleswig-Holstein die derzeit steigenden Energiepreise für die hohe Inflation verantwortlich. "Das kommt am Ende dann auch beim Verbraucher an", so Gern. Nach seinen Worten werden zwar die Gaspreise möglicherweise schon nach dem Winter wieder etwas sinken - bei den anderen Energieträgern bleibt es aber wohl bei hohen Kosten: "Aber wenn man Energie einsparen will, dann braucht man auch das Preissignal. Sonst passiert es nicht oder nur sehr langsam", erklärt Gern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.10.2021 19:30

Handball: THW Kiel siegt, SG Flensburg-Handewitt verliert

Sowohl der THW Kiel als auch die SG Flensburg-Handewitt sind gestern Abend in der Handball Champions League aktiv gewesen. Die Kieler feierten einen souveränen 36:28 Heim-Sieg über den HC Zagreb. Die SG Flensburg-Handewitt unterlag beim polnischen Topclub Kielce deutlich mit 29:37 und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der Königsklasse. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.10.2021 06:00

Wetter: Unbeständig, aber auch milder

Heute ist es stark bewölkt, dazu gibt es zeitweise etwas Regen. Hin und wieder lockert es auf. An der Nordsee gibt es auch kurze freundliche Abschnitte, allerdings weht dort ein frischer Wind aus Westen - Sturmböen sind möglich. Vorübergehend steigen die Temperaturen leicht an: 14 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 16 Grad in Heide (Kreis Dithmarschen). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.10.2021 06:00

