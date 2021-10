Stand: 13.10.2021 07:10 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ministerium: Ostseefischerei vor ihrer größten Herausforderung

Dorsch und Hering dürfen im kommenden Jahr in der westlichen Ostsee praktisch nicht mehr gezielt gefischt werden. Eine Ausnahme haben die EU-Fischereiminister nur für Boote unter zwölf Meter beim Hering beschlossen. Der Beifang ist dabei auf 435 Tonnen beim Hering und 104 beim Dorsch begrenzt. Schleswig-Holsteins Umwelt- und Landwirtschaftsministerium sieht die deutsche Ostseefischerei vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte. Der Landesfischereiverband spricht von einer Katastrophe. Umweltschützer hätten sich drastische Einschnitte schon früher gewünscht. Es gehe vor allem beim Dorsch um das Überleben des Bestandes. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.10.2021 06:00

Strom kostet in Schleswig-Holstein mehr als in anderen Bundesländern

Strom in Schleswig-Holstein kostet laut SH Netz etwa 20 Prozent mehr als in anderen Bundesländern. Ein Grund dafür ist die EEG-Umlage. Sie wird unter anderem fällig, wenn Strom aus erneuerbaren Energiequellen nicht abgenommen werden kann - wenn also zum Beispiel Windräder still stehen. Aber auch für den Bau von Stromleitungen fällt die Umlage an. Der Aufsichtsratsvorsitzende von SH Netz, Matthias Boxberger, fordert deshalb, dass die Politik umdenken muss. Der Netzausbau sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und müsse auch von allen bezahlt werden, so Boxberger. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.10.2021 06:00

Lkw auf A21 umgekippt

Auf der A21 ist heute Morgen ein Tiefkühl-Lkw von der Straße abgekommen und umgekippt. Wie ein Sprecher des Rettungsdienstes sagte, wurde der Fahrer dabei leicht verletzt. Öl oder Diesel seien nicht ausgetreten. Laut Polizeileitstelle ist zwischen Tremsbüttel und Bad Oldesloe-Süd (Kreis Stormarn) eine Fahrspur gesperrt - der Verkehr wird über die linke Spur an dem Unfall vorbei geleitet. Warum der Laster von der Straße abkam und wie lange die Bergungsarbeiten noch dauern werden, steht noch nicht fest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.10.2021 06:00

3G-Regel bis November verlängert

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes wäre eigentlich am Sonntag ausgelaufen. Die Landesregierung hat sie aber jetzt bis zum 14. November verlängert. Das heißt: Nur vollständig Geimpfte, Genesene und Getestete kommen zum Beispiel ins Restaurant, Kino oder ins Stadion. Eine Maskenpflicht gilt nicht. In Bussen und Bahnen und auch beim Einkaufen greift die 3G-Regelung weiterhin nicht - dort sind Masken weiter Pflicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.10.2021 06:30

Corona-Inzidenz in SH sinkt auf 25,5

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 119 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 25,5(Datenstand 12.10.) - am Tag zuvor lag sie bei 27,7. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.701. Die höchsten Inzidenzen gibt es aktuell in Neumünster (53,8) und Kiel (45,0); am niedrigsten liegen die Werte in den Kreisen Schleswig-Flensburg (12,3) und Dithmarschen (12,8). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.10.2021 05:30

Wetter: Nach Nebel wechselhaft

Der Tag startet heute möglicherweise mit Nebel. Im östlichen Schleswig-Holstein scheint zunächst etwas die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen von der Nordsee her dichtere Wolken auf und später kann es regnen. Höchstwerte: 12 Grad in Kiel bis 13 Grad auf Fehmarn. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.10.2021 06:00

