Experten wollen Bombe in Kiel-Oppendorf entschärfen

Der Kampfmittelräumdienst will heute eine Fliegerbombe entschärfen, die in einem privaten Garten in Oppendorf gefunden worden war. Deshalb müssen bis 10 Uhr am Vormittag etwa 2.000 Menschen in der Umgebung ihre Häuser verlassen - darunter auch einige Menschen aus Schönkirchen (Kreis Plön). Der Bahnverkehr vom und zum Haltepunkt Kiel-Oppendorf wird ab 9 Uhr vorübergehend eingestellt. Die Bundesstraße 502 soll durchgehend befahrbar sein. Wer von den Anwohnern nicht unterwegs ist oder bei Freunden oder Verwandten unterkommen kann, der kann in die Sporthalle der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule im Masurenring 9 gehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.10.2021 06:00

B5 zwischen Wilster und Itzehoe wieder befahrbar

Gute Nachrichten für Pendler, Lkw-Fahrer und Landwirte zwischen Wilster und Itzehoe (Kreis Steinburg): Die Bauarbeiten an der B5 sind nach drei Jahren weitgehend beendet. Der Verkehr rollt wieder, wenn auch noch leicht eingeschränkt. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wird Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) die dreispurige Strecke gegen Mittag offiziell freigeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.10.2021 06:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz bei 27,7

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 113 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt bei 27,7 (Datenstand 11.10.). Am Vortag lag sie bei 27,5. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 77.512. Nach Schätzung des RKI gelten etwa 74.300 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 sieben neue Todesfälle gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.700. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.10.2021 08:00

Kiteschirm löst Großeinsatz in Büsum aus

Ein herrenloser Kiteschirm hat am Montagabend für einen Großeinsatz am Strand von Büsum (Kreis Dithmarschen) gesorgt. Spaziergänger hatten den Schirm laut Polizei am Strand entdeckt, vom Kitesurfer selbst war aber nichts zu sehen. Daraufhin alarmierten die Spaziergänger die Rettungskräfte. Der zunächst vermisste Kitesurfer meldete sich kurze Zeit später selbst und konnte Entwarnung geben. Nach wenigen Minuten konnte der Einsatz mit der Bergung des Schirms beendet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.10.2021 08:00

In SH fehlen hunderte Lkw-Fahrer

Schleswig-Holstein droht ein Fachkräftemangel in der Logistik-Branche. Allein die Arbeitsagentur Nord meldet derzeit knapp 500 offene Stellen für Lastwagenfahrer. Der Logistikverband spricht sogar davon, dass bis zu 2.000 Fahrer landesweit fehlen. In etwa fünf Jahren könnten hier britische Verhältnisse drohen. Einige Unternehmen könnten schon jetzt Aufträge nicht mehr annehmen - Lieferketten würden nicht wie gewohnt bedient. Als ein Grund für den Fahrermangel gilt das relativ geringe Einkommen. Etwa 2.000 Euro brutto verdient ein Berufsanfänger. Verschärft wird das Problem, weil gleichzeitig von Jahr zu Jahr mehr Güter transportiert werden müssen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.10.2021 06:00

Günther begrüßt Fahrplan für Neuaufstellung der CDU-Spitze

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther findet es richtig, nicht nur den CDU-Vorsitzenden, sondern auch den kompletten Bundesvorstand neu zu wählen. Das sei das richtige Signal für einen Neustart. Günther ist zwar gegen einen Mitgliederentscheid, die Mitglieder am Entscheidungsprozess zu beteiligen, sei aber "absolut richtig und notwendig". Deshalb begrüße er ausdrücklich, dass für den 30. Oktober eine Konferenz der mehr als 300 Kreisvorsitzenden aus ganz Deutschland geplant ist. Auch in Schleswig-Holstein werde die CDU ein Stimmungsbild in ihren Verbänden einholen. Wichtiger noch als die personelle Aufstellung sei aber die Diskussion über die inhaltlichen Schwerpunkte, sagte Günther. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.10.2021 06:00

Wetter: Wechselhaft, kühl und windig

Tief "Finn" über Nordskandinavien bringt weiterhin typisches Herbstwetter nach Schleswig-Holstein. Heute ist es zeitweise bewölkt. Nach längeren trockenen Phasen sind am Nachmittag vor allem zur Nordsee hin Regenschauer zu erwarten. Stellenweise gibt es aber auch heitere Phasen mit Sonnenschein. Der Wind weht aus Nordwest, an den Küsten kann es stürmische Böen geben. Höchstwerte: 12 Grad in Wittenborn (Kreis Segeberg) bis 13 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.10.2021 06:00

