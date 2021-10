Stand: 11.10.2021 06:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neuer Bürgermeister für Kappeln

In der Stichwahl hat sich gestern der parteilose Herausforderer Joachim Stoll mit 71,9 Prozent der Stimmen gegen den ebenfalls parteilosen Amtsinhaber Heiko Traulsen durch gesetzt. Stoll wird ab Anfang kommenden Jahres die Amtsgeschäfte übernehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.10.2021 07:00

Brand in Museumsscheune in Uetersen

Auf dem Gelände des Museums "Langes Tannen" waren bis in die Nacht hinein etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Laut Leitstelle war ein reetgedecktes Gebäude in Flammen aufgegangen. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.10.2021 06:30

Günther für personelle Neuaufstellung der CDU

Ministerpräsident Daniel Günther will nicht für den CDU-Vorsitz kandidieren. Er sei bereit, bei der Neuaufstellung im Bund zu helfen, aber nicht in vorderster Front, sagte Günther der Zeitung "Die Welt". Gleichzeitig sprach er sich dafür aus, die CDU noch in diesem Jahr personell neu aufzustellen. Heute sprechen Präsidium und der Vorstand der CDU in Berlin darüber, wie es nach der Bundestagswahl weitergehen soll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.10.2021 06:30

Coronatests ab heute kostenpflichtig

Auch in Schleswig-Holstein müssen Corona-Schnelltests ab sofort in den meisten Fällen selbst bezahlt werden. Gratis sind sie laut Bundesverordnung nur noch für Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Eine Übergangsfrist bis Ende des Jahres gilt für Schwangere und Jugendliche ab 12 Jahren. Bei den meisten Teststationen im Land kosten die Tests laut den Betreibern 15 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.10.2021 07:00

Starke Flensburger melden sich mit Sieg beim HSV Hamburg zurück

Die SG Flensburg-Handewitt hat mit einem überraschend deutlichen Sieg beim bisher so starken HSV Hamburg ein Ausrufezeichen gesetzt. Der deutsche Handball-Vizemeister gewann an der Elbe mit 33:27 (17:14). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.10.2021 07:00

28:28 bei den Füchsen Berlin: Erster Punktverlust für THW Kiel

Handball-Meister THW Kiel hat am sechsten Bundesliga-Spieltag den ersten Punktverlust hinnehmen müssen. Im Auswärts-Duell bei den ebenfalls noch ungeschlagenen Füchsen Berlin stand es nach spannenden 60 Minuten 28:28 (14:14). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.10.2021 07:00

