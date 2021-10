Stand: 09.10.2021 10:10 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tödlicher Verkehrsunfall in Borgdorf-Seedorf

Laut Polizei war gegen 10.45 Uhr am Abend eine 29-Jährige mit ihrem Wagen in Borgdorf-Seedorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von der Fahrbahn abgekommen - warum ist noch unklar. Das Auto hatte sich dabei mehrmals überschlagen. Zwar waren schon frühzeitig Ärzte vor Ort, doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die Landstraße 49 war für gut zwei Stunden voll gesperrt.| Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.10.2021 09:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz bei 27,2

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 140 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt bei 27,2 (Datenstand 8.10.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 77.286. Nach Schätzung des RKI gelten etwa 74.000 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 zwei neue Todesfälle gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.692. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.10.2021 08:00

Polizei nimmt gesuchten Mann auf Fehmarn fest

Die Polizei hat auf Fehmarn einen Mann festgenommen, der in Hamburg mit Haftbefehl gesucht wurde. Der 32-Jährige wird verdächtigt, vor drei Wochen einen Mann auf der Reeperbahn niedergeschlagen zu haben - das Opfer war kurz darauf gestorben. Jetzt war der Mann auf dem Weg von Dänemark zurück nach Deutschland. Bei der Einreisekontrolle fiel den Beamten auf, dass gegen ihn ein Haftbefehl des Hamburger Amtsgerichts vorlag. Der Mann sitzt in Hamburg in Untersuchungshaft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.10.2021 20:00

Zusätzliches Personal beim TÜV für Führerscheinprüfungen

Die Corona-Pandemie hat mit dem Lockdown im Winter für Stau in vielen Fahrschulen gesorgt: Viele Prüfungen konnten nicht abgelegt werden, und die haben sich angehäuft. Laut Verkehrsministerium soll es dafür eine Ausnahmegenehmigung geben, damit der TÜV zusätzliche Mitarbeiter einsetzen kann, um den Stau bei Prüfungen abzubauen. Aktuell müssen Prüflinge in Schleswig-Holstein zum Teil mit Wartezeiten von mehreren Wochen rechnen. Der Fahrlehrerverband hält die Maßnahme für sinnvoll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.10.2021 18:00

Corona: Impfquote wohl höher als bisher angenommen

Das Robert Koch-Institut (RKI) geht davon aus, dass die Impfquote rund fünf Prozentpunkte höher ist als bisher angenommen. Das hat demnach eine Umfrage unter Erwachsenen ergeben. Es sollen schon 84 Prozent der Erwachsenen einmal geimpft sein - und 80 Prozent vollständig. Der Kieler Infektionsmediziner Helmut Fickenscher ist der Meinung, die Umfrage des RKI könnte ein verzerrtes Bild liefern, weil befragte Personen vermeintlich sozial erwünscht geantwortet haben, dass sie geimpft seien. Der Vorsitzendes des Hausärzteverbands Thomas Maurer sieht das anders - er hält die Zahlen für plausibel. Sein Verband fordert, über weitere Lockerungen zu diskutieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.10.2021 18:00

Wetter: Sonnenschein und trocken

Heute sind nach möglichem Nebel und Hochnebel längere freundliche Phasen mit Sonne möglich. Tagsüber gibt es neben viel Sonnenschein ein paar hohe Schleier- und flache Schönwetterwolken. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Burg auf Fehmarn und bis 16 Grad auf Amrum. Abendwerte um 18 Uhr: 12 Grad in Heiligenhafen und bis 14 Grad auf Sylt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.10.2021 08:00

