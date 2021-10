Stand: 06.10.2021 07:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nach Messerangriff in Kiel: Zwei Tatverdächtige in U-Haft

Nach einem blutigen Streit vor einer Drogerie im Kieler Stadtteil Mettenhof hat die zuständige Haftrichterin am Dienstagabend Untersuchungshaft angeordnet. Zwei 21 und 22 Jahre alte Männer kamen in verschiedene Gefängnisse, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie waren Montag im Kieler Stadtteil Mettenhof mit einem 26-Jährigen in Streit geraten. Das Opfer wurde mit einem Messer schwer verletzt und ist inzwischen außer Lebensgefahr. Polizeibeamte haben nahe des Tatorts ein Messer gefunden, ob es die Tatwaffe ist, müssen weitere Untersuchungen ergeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.10.2021 20:00

Rechtsextremisten solidarisieren sich mit ehemaliger KZ-Sekretärin

Vor knapp einer Woche war die ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof nicht zu ihrem Prozess in Itzehoe erschienen –jetzt solidarisieren sich Rechtsextreme im Internet mit der 96 Jahre alten Frau. In einem Aufruf, der in rechtsextremen Kreisen verbreitet wird, wird die Angeklagte als "Rebellin von Itzehoe" gefeiert. Außerdem rufen die Verfasser dazu auf, am nächsten Verhandlungstag Mitte Oktober den Prozess zu besuchen. Nach ihrer Flucht am ersten Verhandlungstag war die Frau zunächst in U-Haft, nach einer Haftbeschwerde wurde sie inzwischen aus der U-Haft entlassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.10.2021 16:30

Fehmarnbeltquerung: EuGH-Entscheidung zur Finanzierung erwartet

Der Europäische Gerichtshof entscheidet heute über Finanzierung der Fehmarnbeltquerung. Drei Fährunternehmen haben gegen die staatlichen Beihilfen Dänemarks für das Projekt geklagt. Ihre Klage richtet sich dagegen, dass die EU-Kommission die Finanzierung des Projekts genehmigt hatte: Die Kläger wollten sowohl die staatlichen Beihilfen für den Tunnel selbst als auch für die Hinterlandanbindung kippen. 2018 hatte der Europäische Gerichtshof der Klage zum Teil stattgegeben, allerdings nur, was den Tunnel angeht. Zurückgewiesen wurde die Klage zur dänischen Hinterlandanbindung. Das wiederum fechten die Fährunternehmen jetzt vor dem EuGH an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.10.2021 07:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz bei 28,0

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 185 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt bei 28,0 (Datenstand 5.10.). Am Vortag lag sie bei 28,9. Nach Schätzung des RKI gelten etwa 73.500 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 keine neuen Todesfälle gemeldet. Allerdings wurde im Kreis Ostholstein eine Todesfall-Meldung korrigiert, so dass die Gesamtzahl bei 1.689 liegt (-1 zum Vortag). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.10.2021 07:00

A210: Teilstrecke Richtung Kiel wegen Bauarbeiten gesperrt

Autofahrer müssen sich von heute an auf der A210 zwischen Rendsburg und Kiel auf Behinderungen einstellen. Die Autobahn GmbH beginnt heute mit den Vorarbeiten für die Sanierung der Fahrbahndecke auf etwa 6 Kilometern zwischen Bredenbek und dem Kreuz Rendsburg. Von 8 Uhr bis 18 Uhr ist deswegen noch bis Freitag die Fahrbahn in Richtung Kiel gesperrt - eine Umleitung ist ausgeschildert. Ab Sonnabend läuft der Verkehr in beide Richtungen während der Bauarbeiten einspurig über die Fahrbahn Richtung Kiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.10.2021 08:00

Wetter

Heute wolkige und heitere Phasen im Wechsel, dazu vor allem an der Nordsee auch Schauer, meist jedoch trocken. Höchstwerte 14 Grad in Süderlügum bis 16 Grad in Bad Schwartau. Zeitweise mäßiger bis frischer, an der Nordsee auch starker südlicher Wind.

