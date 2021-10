Stand: 05.10.2021 06:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Unterschiedliche Situation bei Tafeln im Land

Eine Umfrage von NDR Schleswig-Holstein bei den Tafeln in Schleswig-Holstein hat ein uneinheitliches Bild ergeben: In manchen Einrichtungen steigt die Nachfrage, in manchen sinkt sie. In Flensburg zum Beispiel steigt die Zahl der Bedürftigen. Jede Woche melden sich bis zu zehn neue Haushalte an. In Neumünster gibt es sogar schon einen Aufnahmestopp. In Kiel dagegen waren noch vor einem Jahr 400 Haushalte mehr bei den Tafeln angemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.10.2021 07:00

Corona: Keine weiteren Lockerungen in SH

Das Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein stuft die aktuelle Corona-Lage als stabil ein. Weiter gelockert werden sollen die Regeln aber erst einmal nicht. Die Behörden beobachten die Infektionslage in den nächsten Wochen demnach ganz genau - auch mit Blick auf die Herbstferien. Die Sieben-Tage Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei rund 29 - ähnlich wie in den Tagen davor. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.10.2021 06:00

Giftige Rauchwolke über Kreis Pinneberg

Eine giftige Rauchwolke ist in der Nacht über Teile des Kreises Pinneberg gezogen. Der Grund: Im Hamburger Stadtteil Lurup brannte nach Angaben de Feuerwehr ein großer Reifenstapel. Wegen der giftigen Rauchwolke sollten alle, die in der Gegend wohnen, Fenster und Türen geschlossen halten. Dies betraf auch Menschen in Schenefeld, Halstenbek und Rellingen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.10.2021 06:30

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz bei 28,9

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 102 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt bei 28,9 (Datenstand 4.10.). Am Vortag lag sie bei 28,6. Nach Schätzung des RKI gelten etwa 73.400 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 drei neue Todesfälle gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.10.2021 08:00

"Gorch Fock" ist zurück in Kiel

Das Segelschulschiff liegt nun wieder an der Gorch-Fock-Mole am Marinestützpunkt Kiel-Wik. Die Rückkehr der "Gorch Fock" lockte Tausende Schaulustige an die Ufer. Unzählige private Bootsführer auf dem Wasser begleiteten das 89 Meter lange Schiff auf den letzten Seemeilen zum Marinestützpunkt. Auch die Luftwaffe begrüßte die "Gorch Fock" - zwei Transall vom Lufttransportgeschwader 63 sowie ein Tornado überflogen den Dreimaster mehrfach im Tiefflug. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.10.2021 06:00

20-Millionen Euro-Programm für Kita-Kinder gestartet

Das Land will kleine Kinder, die durch die Corona-Pandemie besonders belastet oder ins Hintertreffen geraten sind, zusätzlich fördern. Laut Sozialministerium stehen für die Kitas bis 2023 insgesamt 20 Millionen Euro bereit. Gefördert werden zum Beispiel Sport- und Bewegungsangebote, Sprachförderung und psychosoziale Maßnahmen. So sollen Defizite bei den Kindern ausgeglichen und auch das Personal entlastet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.10.2021 06:00

Wetter: Sonne, Regen und Wolken

Die Schleswig-Holsteiner erwartet heute ein zumeist wolkiger Tag. Am Morgen zeigt sich noch vereinzelt die Sonne - vor allem an der Westküste ist das Wetter insgesamt freundlicher. In anderen Teilen des Landes kann es im Laufe des Tages immer wieder regnen. Die Temperaturen steigen auf 12 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) und 14 Grad in Bredstedt (Kreis Nordfriesland).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.10.2021 | 06:00 Uhr