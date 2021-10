Stand: 04.10.2021 06:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Im Livestream: Sanierte "Gorch Fock" kehrt nach Kiel zurück

Das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die "Gorch Fock", kehrt heute nach einer fast sechsjährigen Komplettsanierung wieder in seinen Kieler Heimathafen zurück. Für die letzten Seemeilen geht Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gegen 11 Uhr in der Eckernförder Bucht an Bord. Gegen 13 Uhr, so der Plan, sollen Schiff und Besatzung in Höhe des Laboer Ehrenmals sein und etwa um 14 Uhr den Marinestützpunkt Kiel-Wik passieren. Schaulustige sollten sich vermutlich am besten entlang der Kiellinie und des Landtags positionieren. NDR.de berichtet in einer Livesendung ab 15.20 Uhr vom Einlaufen der "Gorch Fock". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.10.2021 08:00

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein wieder leicht gestiegen. Am Sonntag betrug die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 28,6 - nach 28,1 am Vortag. Am Freitag lag der Wert ebenfalls bei 28,6. Innerhalb eines Tages wurden 38 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten der Landesbehörden weiter hervorgeht (Datenstand 3.10.). Tags zuvor waren es 65. Als genesen gelten etwa 73.200 Menschen. In den Krankenhäusern lagen weiterhin 56 Covid-19-Patientinnen und -Patienten. Die Zahl der Covid-Kranken auf den Intensivstationen betrug nach wie vor 26. Es wurden dort 15 Patienten beatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.10.2021 05:30

Handball Bundesliga: THW Kiel siegt gegen Minden

Mit 34:25 (19:15) hat der THW Kiel am Sonntag den GWD Minden ganz klar hinter sich gelassen. Und für einen Spieler gab es 1.333 Bundesliga-Treffer zu feiern: Rechtsaußen Niclas Ekberg ist neuer Rekord-Torschütze der Kieler Handballer. Zum Sieg der "Zebras" gegen das Tabellenschlusslicht aus Minden steuerte der Rechtsaußen elf Treffer bei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.10.2021 05:30

Wegen Instandsetzungsarbeiten: Elbbrücke Lauenburg für eine Woche gesperrt

Die Elbbrücke Lauenburg ist eine Woche lang für den Auto- und Bahnverkehr gesperrt. Wer in Lauenburg oder Umland wohnt und mit Auto oder Bahn über die Elbe will, muss bis Sonntag kommender Woche deutlich mehr Zeit einplanen: Statt der Züge Richtung Lüneburg fahren Busse, und die Umleitungsstrecke führt über die Elbbrücke bei Geesthacht. Dort ist es zurzeit allerdings wegen Baustellen auf der A1 ziemlich voll. Von der Sperrung der Lauenburger Elbbrücke sind Fußgänger und Radfahrer nicht betroffen, sie dürfen trotz der Arbeiten rüber. An der Brücke werden bis zum 10. Oktober einige Stahlteile ausgetauscht und andere von Rost befreit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.10.2021 06:00

Einsätze für die Seenotretter auf der Schlei und in der Ostsee

Am Wochenende sind die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) gleich zu drei Einsätzen gerufen worden. Ein Mann war am Sonntag von seinem Katamaran gefallen, mehrere Boote der Seenotretter und ein Hubschrauber der Bundespolizei suchten nach dem 58 Jahre alten Schiffbrüchigen. Sie fanden ihn in der Nähe der Haffkruger Seebrücke und brachten ihn ins Krankenhaus. Ebenfalls am Sonntag brauchte eine Frau auf einem Angelkutter nahe Graswarder laut DGzRS medizinische Hilfe, am frühen Sonnabend eine Seglerin. Auch sie kamen ins Krankenhaus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.10.2021 05:30

Wetter: Auflockerungen mit Sonne

Heute gibt es neben vielen Wolken zum Nachmittag hin von der Nordsee her vermehrt Auflockerungen mit etwas Sonne, teils sogar noch längere heitere Phasen. Auf den Nordfriesischen Inseln sind einzelne Schauer möglich, sonst bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte erreichen 16 Grad in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) bis 18 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.10.2021 | 06:00 Uhr