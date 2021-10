Stand: 02.10.2021 10:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lkw-Unfall in Tellingstedt: Bergung bis Mitternacht

In Tellingstedt im Kreis Dithmarschen ist am Freitagmorgen um 5 Uhr ein Lastwagen von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Laut Leitstelle lief Öl aus, die Rendsburger Straße musste deshalb voll gesperrt. 140 Tonnen - der Laster plus geladenes Windkraft-Teil - mussten aus dem Graben geborgen werden. Das dauerte bis Mitternacht, erst dann war die Straße wieder frei. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.10.2021 08:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz bei 28,6

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 146 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt bei 28,6 (Datenstand 1.10.). Am Vortag lag sie bei 29,0. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 76.497. Nach Schätzung des RKI gelten etwa 73.000 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.687. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.10.2021 08:00

Sperrung der A25 bis Montagfrüh

Die A25 zwischen Hamburg-Curslack und Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) wird wegen Sanierungsarbeiten von Freitagabend bis Montagfrüh voll gesperrt. Die Sperrung startet am Freitag um 19 Uhr und am Montag um 5 Uhr. Die Fahrbahn bekommt frischen Asphalt und es werden neue Leitplanken aufgebaut. Das teilte die Autobahn-Nord GmbH mit, die die Arbeiten plant. Einer Sprecherin zufolge wird die A25 in Fahrtrichtung Hamburg am kommenden Wochenende zu denselben Zeiten gesperrt und saniert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.10.2021 08:00

Bundesgerichtshof: Angeklagter im Mordfall Nathalie schuldig

Das Urteil des Flensburger Landgerichts im Mordfall Nathalie ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen, teilte das Gericht mit. Es hatte den Mann aus einem Dorf nahe der dänischen Grenze Mitte Februar schuldig gesprochen, die junge Frau aus Stadum 2019 ermordet zu haben - und ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.10.2021 07:00

Fußball Regionalliga: Unentschieden im Stadtderby in Lübeck

Mit einem Unentschieden ist am Abend in der Regionalliga Nord das Stadtderby zu Ende gegangen: Mit 2:2 trennten sich der VfB und Phönix Lübeck. Der VfB steht in der Tabelle auf Rang fünf, Phönix auf Platz sieben. Weiche Flensburg kam derweil nicht über ein 0:0 gegen den SV Drochtersen-Assel hinaus und steht auf Rang zwei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.10.2021 07:00

Unfall in Sütel: Bahnstrecke wieder frei

In Ostholstein ist die Bahnstrecke zwischen Burg auf Fehmarn und Oldenburg wieder frei. Nach Angaben der Polizei können die Züge seit gestern Abend wieder rollen. In der Nacht zu Freitag war in Sütel ein Schwerlasttransport am Bahnübergang hängen geblieben und mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Seitdem ging es dort rund 20 Stunden lang nur per Taxi-Pendelverkehr weiter. Wie genau es zu diesem Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.10.2021 06:00

Wetter: Stellenweise Regen

Heute ist es aufgelockert bis stark bewölkt, nur wenig Sonne. Stellenweise kommt es noch zu etwas Regen oder einzelnen Schauern, im Verlauf der Tages bleibt es aber häufig trocken. In Nordfriesland sind in der ersten Tageshälfte auch kräftigere Schauer möglich. Die Höchstwerte erreichen 15 Grad in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 17 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg).

