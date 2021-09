Stand: 28.09.2021 20:27 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Westküstenleitung bis Husum fertig

Heute geht der dritte von fünf Abschnitten der Westküstenleitung offiziell in Betrieb. Dabei geht es um das Teilstück von Heide bis Husum. Die Leitung ist Teil des Höchstspannungsnetzes, betrieben vom Unternehmen Tennet. Mit dem neuen Teilstück hat Nordfriesland – der Kreis mit der meisten Windenergie - nun erstmals Anschluss an die leistungsstarken Stromautobahnen. Rund 1,2 Gigawatt können die bisher oft überlasteten, schwächeren Verteilnetze nach Angaben der SH Netz AG nun in Husum für den Weitertransport nach Süden übergeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.09.2021 06:00

Aktionstag gegen Glücksspielsucht in Neumünster

Zum bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht will die Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein heute in Neumünster auf die Gefahren beim Glücksspiel aufmerksam machen. Zerrüttete Familien, Schulden, Armut: Glücksspielsucht habe häufig fatale Auswirkungen, sagt der Landeskoordinator der Landesstelle für Suchtfragen in Kiel, Patrick Sperber. Und obwohl die Gefahren bekannt seien, gebe es noch immer Glücksspielwerbung und ein wachsendes Angebot des legalen Glücksspiels. Über Hilfsangebote für Betroffene und Familienangehörige will die Landesstelle für Suchtfragen heute von 10 bis 15 Uhr auf dem Neumünsteraner Großflecken informieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.09.2021 07:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz bei 30,4

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 215 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt bei 30,4 (Datenstand 28.9.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 76.045. Nach Schätzung des RKI gelten etwa 72.500 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.685. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.09.2021 08:00

HSH-Nordbank-Altlasten: Länder übernehmen drei Milliarden Euro Schulden

Hamburg und Schleswig-Holstein lösen ihren Rettungsfonds für die HSH Nordbank im kommenden Jahr auf. Die Verbindlichkeiten der früheren Landesbank werden in Länderhaushalte übernommen. Nach Angaben von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kommen auf jedes Land 1,5 Milliarden Euro zu. Die Schulden stecken aktuell noch in einer 2009 extra gegründeten Anstalt namens HSH Finanzfonds AöR. Die soll bis August nächsten Jahres aufgelöst werden. Sieben Milliarden Euro wurden bereits getilgt. Die Restsumme von drei Milliarden nehmen Hamburg und Schleswig Holstein dann je zur Hälfte direkt in ihre "normale" Staatsverschuldung auf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.09.2021 20:00

Wetter

Heute neben Sonnenschein Durchzug dichter Wolken und im Verlauf von Westen her aufkommende Schauer. Maximal 14 Grad in Padenstedt und bis 16 Grad in Büsum. Schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer südlicher Wind, an der Küste Dithmarschens zum Abend hin stürmische Böen möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.09.2021 20:00

