Stand: 28.09.2021 06:54 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

18 Millionen Euro für nachhaltigen ÖPNV in Südholstein

Die Kreise Pinneberg, Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Segeberg bekommen das Geld vom Bund. Sie hatten sich mit einem Projekt beim Bundesverkehrsministerium beworben. In den nächsten drei Jahren sollen mit dem Geld unter anderen neue Express-Buslinien eingerichtet, automatisierte Busshuttle eingesetzt und der Takt für bestehende Verbindungen verdichtet werden. Die ersten Maßnahmen sollen nach Angaben der Kreise mit dem Fahrplanwechsel im Dezember umgesetzt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.09.2021 08:30

Feuer in Strohlager in Buchholz - 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Großeinsatz für die Feuerwehren im Kreis Dithmarschen. In der Gemeinde Buchholz hat laut Leitstelle West in der Nacht ein Strohlager auf einer Fläche von 300 Quadratmetern gebrannt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 21 Uhr alarmiert und waren bis etwa 5 Uhr heute früh mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wegen starker Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr die Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Etwa 80 freiwillige Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.09.2021 08:00

Günther: CDU-Ergebnis könne man nicht schönreden

Die CDU hat bei den Bundestagswahlen in Schleswig-Holstein nur 22 Prozent der Zweitstimmen und zwei Direktmandate erreicht - ein schlechteres Ergebnis als im Bund. Am Montagabend suchten die Christdemokraten in Kiel nach den Gründen. Zwei Stunden lang beriet der Landesvorstand nach eigenen Angaben sachlich. Im Anschluss hieß es, es hätte im Land teilweise einen Scholz-Effekt gegeben und die Union hätte nicht geschlossen hinter Kanzlerkandidat Laschet gestanden. CDU-Landeschef Günther sprach von einem betrüblichen Ergebnis, das man nicht schönreden könne. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.09.2021 06:00

SPD spürt Rückenwind für die Landtagswahl 2022

Schleswig-Holsteins SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli wertet den Ausgang der Bundestagswahl als Rückenwind für die Landtagswahl am 8. Mai nächsten Jahres. "Wir starten von der Pole Position hier in Schleswig-Holstein", sagte Midyatli am Montagabend am Rande von Beratungen ihrer Partei in Rendsburg. Das Ergebnis zeige, dass eine Mehrheit für Rot-Grün oder eine "Küstenkoalition" aus SPD, Grünen und SSW möglich sei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.09.2021 06:00

Klinikum Nordfriesland belastet Kreishaushalt

Um die ärztliche Versorgung im ländlichen Nordfriesland sicherzustellen, betreibt das Klinikum Nordfriesland die drei Standorte in Husum, Niebüll und Wyk auf Föhr. Weil dies so kostenintensiv, muss der Kreis immer wieder finanzielle Mittel zuschießen. Das Geld fehlt dann an anderer Stelle, zum Beispiel für Kindertagesstätten. Heute Nachmittag will Landrat Florian Lorenzen (CDU) seine Pläne vorstellen, was künftig verändert werden soll, um die Situation zu verbessern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.09.2021 06:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz bei 30,2

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 86 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt bei 30,2 (Datenstand 27.9.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 75.830. Nach Schätzung des RKI gelten etwa 72.300 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt nun bei 1.685. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.09.2021 08:00

Gasaustritt in Rellingen

In einer Baumschule in Rellingen im Kreis Pinneberg ist am Montagmittag nach Angaben der Rettungsleistelle Phosphor-Gasgemisch aus einem Kanalschacht ausgetreten. Mitarbeiter hatten einen unangenehmen Geruch festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Weil das Gas auch bis 36 Stunden nach Erstkontakt Atemwegsbeschwerden hervorrufen kann, wurden 16 Mitarbeitende in umliegenden Krankenhäusern beobachtet. Wie das Gas austreten konnte, untersucht jetzt die Polizei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.09.2021 18:00

Wetter: Überwiegend freundlicher Sonne-Wolken-Mix

Das Wetter beruhigt sich heute und es gibt eine überwiegend freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. In Nordfriesland sind aber auch vereinzelte Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 19 Grad. Der Wind weht schwach, an der Nordsee anfangs auch mäßig aus Nordwest bis Südwest und dreht am Abend auf Südost. In der Nacht zu Mittwoch wird es aufgelockert bis gering bewölkt und meist trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 8 Grad. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.09.2021 08:00

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.09.2021 | 08:00 Uhr