Stand: 25.09.2021 10:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ärzte rechnen mit Grippewelle

Die Hausärzte in Schleswig-Holstein raten zur Grippeschutzimpfung. Der Verband geht davon aus, dass die Grippewelle in dieser Saison heftiger wird als sonst. Der Grund: Im vergangenen Jahr war sie im Lockdown quasi ausgefallen, es gab auch weniger Erkältungen. Deswegen sind laut Hausärzteverband nun weniger Menschen immun gegen Grippeviren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.09.2021 11:00

Gratis-Fahrten im HVV

Bus und Bahnfahren in Hamburg und Umgebung ist heute wieder kostenlos. Auch in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum-Lauenburg kosten die Tickets des Hamburger Verkehrsverbundes heute nichts. Es ist der letzte von insgesamt vier Gratis-Tagen, mit denen der HVV die Corona-Mehrwertsteuer-Senkung aus dem vergangenen Jahr an die Kunden weitergegeben will. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.09.2021 09:30

Last-Minute-Wahlkampf in SH

Die Parteien auch in Schleswig-Holstein sind heute im Endspurt zur Bundestagswahl. Landesweit werben die Politiker noch einmal um Stimmen, auch im Haustürwahlkampf bis in den Abend hinein. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren war die CDU bei uns im Land mit 34,0 Prozent stärkste Kraft vor der SPD mit 23,3 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.09.2021 08:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 30,7

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen erneut gesunken. Am Freitag betrug die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 30,7 - nach 31,3 am Donnerstag. Innerhalb eines Tages wurden 143 neue Corona-Fälle registriert. Tags zuvor waren es 146. In den Krankenhäusern lagen 68 Covid-19-Patienten, davon 17 auf der Intensivstation. Es wurden dort wie schon zuvor 10 Patienten beatmet. Negativer Spitzenreiter bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist weiterhin in Neumünster mit einem Wert von 65,1 (Donnerstag: 68,8). Den niedrigsten Wert verzeichnete Nordfriesland mit 11,4. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.09.2021 08:00

Wetter: Stark bewölkt, später freundlicher

Heute ist es nur vereinzelt aufgelockert, meistens aber stark bewölkt. Vor allem im Süden des Landes ist stellenweise etwas Regen oder Sprühregen möglich. Nördlich des Nord-Ostsee-Kanals gibt es von Dänemark her im Tagesverlauf vermehrt Aufheiterungen und es bleibt trocken. Zum Abend hin wird es überall freundlicher. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad auf Sylt bis 20 Grad in Bad Segeberg. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger westlicher Wind. Abendtemperatur um 18 Uhr: 16 Grad auf Amrum bis 19 Grad in Lübeck.

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.09.2021 | 11:00 Uhr