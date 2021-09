Stand: 24.09.2021 07:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

A1 bei Scharbeutz: Bis zum Mittag in Richtung Süden noch gesperrt

Die A1 bei Scharbeutz ist heute noch bis circa 12 Uhr in Richtung Süden gesperrt. Der Grund sind Kantenabbrüche an den Betonplatten der Fahrbahn. Diese wurden als Erste-Hilfe-Maßnahme mit sogenanntem Kaltmischgut provisorisch verfüllt. Nun erfolgt die Sanierung. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.09.2021 06:00

Friday for Future ruft zu Klimastreik auf

Am letzten Freitag vor den Bundestagswahlen ruft Fridays for Future (FFF) zu einem globalen Klimastreik auf. Dass der weltweite Termin zwei Tage vor der Bundestagswahl liegt, ist nach FFF-Angaben Zufall. In Schleswig-Holstein wird es heute in mehr als 20 Orten Aktionen geben - unter anderem in Kiel, Flensburg, Neumünster, Itzehoe und Husum. In den Städten ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.09.2021 06:00

Elternpaar erhebt schwere Vorwürfe gegen Rettungsdienst

Ein Elternpaar aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg macht einem Notarzt schwere Vorwürfe. Im Januar war ihr sieben Monate alter Sohn bei einem Rettungseinsatz gestorben. Das Herz des Jungen hatte während der Behandlung eines Krampfanfalls aufgehört zu schlagen. Der Notarzt soll dann bei den Wiederbelebungsversuchen einen Tubus zur Beatmung falsch gelegt haben. Die Lübecker Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Arztwegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.09.2021 06:00

Last-Minute-Niederlage für die SG Flensburg-Handewitt

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Champions League auch ihr zweites Spiel verloren. Nach der Heimniederlage gegen Barcelona mussten sich die Schleswig-Holsteiner am Donnerstagabend beim FC Porto knapp mit 27:28 (12:13) geschlagen geben. Antonio Areia hatte den Norddeutschen zwei Sekunden vor der Schlusssirene per Siebenmeter den verdienten Punktgewinn entrissen. Beste Werfer der Partie waren Hampus Wanne mit acht Treffern für Flensburg und Daymaro Salina mit sechs Treffern für Porto. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.09.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 31,3

Dem Land wurden am Donnerstagabend 146 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 31,3 (Datenstand 23.9.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 75.486. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt jetzt bei 1.682. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.09.2021 06:00

Starker Wind sorgt für viele Wettereinsätze in SH

Starker Wind und Böen hatten gestern Abend in Schleswig-Holstein für herunterfallende Äste und abgeknickte Bäume gesorgt. Im Kreis Schleswig-Flensburg musste die Polizei wetterbedingt zu 19 Einsätzen ausrücken. Bei Rabel fuhr eine Frau mit ihrem Auto gegen einen umgestürzten Baum, blieb aber unverletzt. Herabfallende Äste wurden auch aus anderen Landesteilen gemeldet, Menschen kamen nach Polizeiangaben aber nicht zu Schaden. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.09.2021 20:00

Behördengänge in SH sollen 2022 digital werden

Schleswig-Holsteiner sollen Anträge künftig vermehrt online erledigen können. Die Abgeordneten befassten sich gestern im Landtag in erster Lesung mit dem Entwurf eines Digitalisierungsgesetzes der Koalition. Das Gesetz sorge für mehr Transparenz, Bürokratieabbau und bringe die Menschen näher an die Verwaltung heran, sagte Digitalisierungsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). Der SPD-Politiker Kai Dolgner sagte, die Koalition habe den Prozess verschlafen und werde erst auf Druck des Bundesgesetzgebers aktiv. Wohngeld- oder Angelschein-Anträge lassen sich bereits heute online stellen. Ab Ende 2022 sollen im Land alle Behördengänge digital abgewickelt werden können. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.09.2021 20:00

Wetter: Viele Wolken und windig

Heute ist es meist stark bewölkt und vorübergehend ist geringer Regen oder Sprühregen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 19 Grad. Der Wind weht stark, an der See sind auch stürmische Böen möglich. Im Tagesverlauf nimmt der Wind aber ab. In der Nacht zum Sonnabend ist es bewölkt und stellenweise etwas Sprühregen möglich. Die Temperaturen gehen auf 16 bis 14 Grad zurück. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.09.2021 06:00

