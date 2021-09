Stand: 23.09.2021 06:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

3G-Regelung: Günther gibt Regierungserklärung ab

Der Landtag berät heute über Schleswig-Holsteins Weg raus aus der Pandemie. Wo die 3G-Regel greift, gibt es für die Menschen seit dieser Woche keine Beschränkungen mehr. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gibt dazu heute eine Regierungserklärung ab. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.09.2021 10:00

Husumer Filmtage beginnen

Heute starten die 36. Husumer Filmtage. In den Kinosälen gilt die neue 3G-Regel. Außerdem dürfen die Räume nur zur Hälfte besetzt werden. Nach Angaben der Veranstalter wird unter anderem die Werkschau des schleswig-holsteinischen Regisseurs Lars Jessen gezeigt. Die Husumer Filmtage laufen bis zum 29. September. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.09.2021 08:00

"Fly Out" beim Lufttransportgeschwader in Hohn

Die Luftwaffe verabschiedet heute in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) beim sogenannten "Fly Out" die Transall. Das Transport-Flugzeug der Bundeswehr war viele Jahre im Einsatz. Zur Verabschiedung werden nach Angaben des Lufttransportgeschwaders 63 mehr als 1.000 Besucher erwartet. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird sich den Formationsflug ansehen. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.09.2021 08:00

Heide bekommt neues Schulzentrum

Der Neubau des Schulzentrums Heide Ost ist beschlossene Sache. Die Heider Ratsversammlung stimmte am Abend mit großer Mehrheit dem 60 Millionen Euro teuren Projekt zu. Eine Sanierung des 50 Jahre alten Gebäudes wäre fast genauso teuer gewesen - so die Begründung für den Beschluss. Das neue Schulzentrum soll 2029 fertig sein. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.09.2021 08:00

Kein Lohnersatz mehr für Ungeimpfte in SH ab dem 1. Oktober

Wer nicht in geimpft ist und in Corona-Quarantäne muss, bekommt bald keine Entschädigungen mehr, wenn der Verdienst ausfällt. Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern geeinigt. Die Regelung gilt bundesweit spätestens ab November, in Schleswig-Holstein bereits ab dem 1. Oktober. Das ist das Ergebnis der Abstimmung innerhalb des Landes, die am Mittwochnachmittag erfolgte. Ausgenommen von dem Beschluss sind Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.09.2021 06:00

THW Kiel gewinnt gegen Elverum aus Norwegen

Der THW Kiel hat am Abend am zweiten Spieltag der Handball Champions League den norwegischen Meister Elverum Handball empfangen. In einem torreichen Spiel gewann der deutsche Meister mit 41:36. Zur Halbzeit hatte es noch 20:20 geheißen. Erst in den zweiten 30 Minuten ging den Norwegern die Puste aus. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.09.2021 06:00

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Am Mittwoch lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 32,8 - nach 34,5 am Dienstag. Innerhalb eines Tages wurden 182 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten vom Mittwochabend (Stand: 20.44 Uhr) hervorgeht. Tags zuvor waren es 206. In den Krankenhäusern wurden 58 Covid-19-Patienten behandelt, von denen wie am Vortag 18 auf der Intensivstation lagen. Es wurden dort 11 Patienten beatmet (Dienstag: 9). I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.09.2021 06:00

Hunderte Stockelsdorfer ohne Wahl-Benachrichtigung

Panne im Vorfeld der Bundestagswahl in der Gemeinde Stockelsdorf bei Lübeck: In mehreren Straßen sind keine Wahl-Benachrichtigungen zugestellt worden. Betroffen sind 500 bis 800 Haushalte. Landeswahlleiter Tilo von Riegen betonte auf NDR Nachfrage, dass jeder Wahlberechtigte auch ohne die Benachrichtigungen wählen könne. Im Wahllokal müsse man sich lediglich ausweisen können. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.09.2021 06:00

Wetter: Wolken, Regen und Wind

Heute ist es in Schleswig-Holstein meist stark bewölkt. Am Nachmittag kommt Regen auf. Und es wird stürmisch - vor allem an den Küsten und auf den Nordseeinseln. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad in Kiel, Westerland auf Sylt und Scharbeutz (Kreis Ostholstein).

Archiv 5 Min Nachrichten 06:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.09.2021 | 06:00 Uhr