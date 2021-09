Stand: 19.09.2021 10:57 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Probleme auf der Bahnstrecke Niebüll-Sylt

Pendler und Urlauber kommen gerade mit ihren Autos nicht reibungslos auf die Insel Sylt (Kreis Nordfreisland) und runter - sie müssen mit erheblichen Wartezeiten rechnen. Der Grund ist nach Angaben der Bahn ein Unfall auf dem Festland in der Nähe von Niebüll. Nach Angaben der Bahn hat der Autozug den Betrieb zwar nach einer stundenlangen Sperrung wieder aufgenommen, bis der Stau an der Autoverladung abgebaut ist, wird es wahrscheinlich aber noch mehrere Stunden dauern. Der Autozug konnte wegen des Unfalls heute früh etwa fünf Stunden nicht fahren. Die Personenzüge sind nicht betroffen, zwischen Klanxbüll und Niebüll fahren aber statt Zügen Busse. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.09.2021 11:00

Wasserstoff für die Zukunft?

Im Zuge der Energiewende wird viel über Wasserstoff gesprochen. Er könnte eine Alternative zu fossilen Brennstoffen sein, sagen die einen. Die anderen sagen, das sei alles zu aufwendig und zu teuer. An der Westküste Schleswig-Holsteins gibt es schon jetzt vielversprechende Wasserstoff-Projekte. In unsere Radiosendung "Zur Sache" - live von der Wasserstoff-Tankstelle in Niebüll im Kreis Nordfriesland - sprechen wir mit Experten - ab 18.05 Uhr auf NDR 1 Welle Nord. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.09.2021 09:00

Drei Autos an Kieler Holstein-Stadion abgebrannt

In der Nähe des Kieler Holstein-Stadions sind in der Nacht zu Sonntag drei Autos abgebrannt. Zur Schadenshöhe und Brandursache konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen. Einen Zusammenhang mit einer Sportveranstaltung schloss er aus. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.09.2021 09:00

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 37,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist weiter leicht gesunken (Datenstand 18.9.). Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Sonnabend bei 37,7 - nach 39,6 am Freitag, 43,3 in der Vorwoche. Innerhalb eines Tages wurden 87 neue Corona-Fälle gemeldet - tags zuvor waren es 160, am Samstag der vergangenen Woche 169. s wurden seit Freitag keine weiteren Corona-Todesfälle registriert. Die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie liegt weiter bei 1677. In den Krankenhäusern werden derzeit 65 Covid-19-Patienten behandelt - 21 von ihnen liegen auf der Intensivstation; 9 Patienten werden dort beatmet. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Land weiterhin in Neumünster mit 78,8 - am niedrigsten in Schleswig-Flensburg mit 11,8. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.09.2021 08:00

Wetter: Es ist kühl

Heute ist es zeitweise stark bewölkt. Von der Ostsee her sind einzelne Schauer möglich, doch meist bleibt es trocken - ab und zu sind auch freundliche Abschnitte mit Aufheiterungen und zeitweiligem Sonnenschein möglich. Es bleibt aber kühl: Die Höchstwerte erreichen 14 Grad in Kiel und 16 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg).

