Stand: 17.09.2021 06:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lehrermangel in SH: Vor allem auf dem Land ein Problem

Manche Schulen in Schleswig-Holstein haben seit Jahren Probleme, Nachwuchslehrkräfte zu gewinnen. Laut der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) betrifft das vor allem die Grundschulen und Förderzentren. In den vergangenen Jahren seien zu wenige neue Lehrer ausgebildet worden, so die GEW. Das Bildungsministerium verweist im Gegenzug darauf, dass zuletzt 98,7 Prozent der ausgeschriebenen Planstellen an den allgemeinbildenden Schulen besetzt worden seien. Allerdings: Die Personallage ist regional sehr unterschiedlich. Zum Beispiel sind in Dithmarschen trotz einer Zulage von monatlich 250 Euro für angehende Lehrer dort aktuell 22 Lehrerstellen unbesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.09.2021 09:00

Kiel: Polizei rechnet wegen Caterpillar-Demo mit Verkehrsproblemen

Mit Kundgebungen und einem Demonstrationszug wollen IG Metall und hunderte Teilnehmer in Kiel heute gegen die Schließung von Caterpillar demonstrieren. Die Polizei rät dazu, den Innenstadtbereich bis in die Abendstunden zu umfahren. Gegen halb drei startet demnach auf dem Exerzierplatz eine Kundgebung, bei der es um die Schließung des Motoren-Unternehmes Catarpillar geht. Die Demo soll dann bis 17 Uhr einmal durch die Stadt gehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.09.2021 09:00

Linken-Kandidatin Möhring: Rentenalter auf 65 Jahre herabsenken

Die Spitzenkandidatin zur Bundestagwahl der Linken Schleswig-Holstein, Cornelia Möhring, spricht sich unter anderem dafür aus, dass das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre herabgesenkt und die Höhe auf 53 Prozent angehoben werden müsse. In der Sendung Zur Sache Spezial sagte sie außerdem, dass die Beitragsbemessungsgrenze angehoben werden müsse, damit auch Besserverdienende mehr in die Rentenkasse einzahlen. "Auf jeden Fall würde es bedeuten, dass wir die 53 Prozent auch solidarisch finanzieren können und die Menschen, die jetzt weniger Rente haben, dann auch mehr bekommen." Zusätzlich brauche es aus Sicht der Linken Steuermittel, um eine "solidarische Mindestrente" von 1.200 Euro pro Monat zu finanzieren, so Möhring. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.09.2021 09:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 40,4

206 neue Corona-Fälle wurden am Donnerstag gemeldet. 67 Menschen werden laut Landesmeldestelle in Zusammenhang mit Corona im Krankenhaus behandelt, 19 von ihnen auf der Intensivstation. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiter Neumünster mit 77,6, gefolgt von der Stadt Kiel mit 60,4. Die niedrigsten Werte gibt es in den Kreisen Schleswig-Flensburg mit 21,2 und Ostholstein mit 24,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.09.2021 09:00

Schwerer Unfall in der Kieler Werftstraße

Nach Angaben der Leitstelle hat am Donnerstagabend ein Auto in Höhe Norwegenkai einen Fußgänger angefahren und lebensgefährlich verletzt. Vermutlich war der Wagen zu schnell unterwegs. Als die Polizei kam, zeigte sich der Fahrer nach Angaben der Beamten unkooperativ und wurde kurzfristig festgenommen. Zeugen berichteten, dass es sich um ein illegales Autorennen gehandelt haben könnte. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.09.2021 07:00

Handball: Flensburg-Handewitt verliert gegen Titelverteidiger Barcelona

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat seine Auftaktpartie in der Champions League verloren. Die Schleswig-Holsteiner unterlagen Titelverteidiger FC Barcelona mit 21:25 (10:13). Dem Team von Trainer Maik Machulla standen verletzungsbedingt nur zwölf Spieler des 16 Profis zur Verfügung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.09.2021 07:00

Fernwärme könnte in Flensburg und Kiel deutlich teurer werden

Die Großhandels-Preise für Erdgas auf dem europäischen Markt haben sich innerhalb eines Jahres verdreifacht - deswegen können sich die Kunden der Stadtwerke Flensburg und Kiel auf steigende Preise einstellen. Das befürchtet der Aufsichtsratsvorsitzende in Flensburg, Rolf Helgert. Beide Unternehmen haben mit ihren neuen Kraftwerken voll auf Gas gesetzt. Auch Privatkunden mit einer Gasheizung müssen deshalb zum Januar mit erhöhten Preisen rechnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.09.2021 07:00

Kostenlose Testmöglichkeiten für Schüler in den Herbstferien

Das Bildungsministerium will Schülern auch in den Herbstferien kostenlose Coronatests zur Verfügung stellen. Normalerweise werden Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zweimal pro Woche in der Schule getestet. In den Ferien sollen sie auch Testmöglichkeiten haben, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag. Die Schülerinnen und Schüler könnten sich auch in den Testzentren im Land testen lassen. Die Schulen seien zudem angewiesen, so Prien, den Kindern und Jugendlichen Selbsttest-Kits zur Verfügung zu stellen, wie sie auch in den Schulen genutzt werden. Die Selbstauskunft nach einem negativen Corona-Test gelte dann für Schülerinnen und Schüler wie ein Zertifikat aus dem Testzentrum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.09.2021 07:00

Wetter: Wolkig und etwas Regen

Heute ist es oftmals wolkig, dazu gibt es gebietsweise Schauer oder etwas Regen, in den westlichen Landesteilen mitunter freundliche Abschnitte. Dazu maximal 15 Grad in Niebüll bis 17 Grad in Büchen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 14 Grad in Flensburg und 16 Grad in Lauenburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.09.2021 08:05

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.09.2021 | 07:00 Uhr