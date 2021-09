Stand: 15.09.2021 06:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Norderstedt: Stadtvertreter stimmen für Ausbau der U1

Die U1 in Norderstedt soll um drei Stationen verlängert werden. Für dieses 135 Millionen Euro-Projekthaben sich die Stadtvertreter gestern Abend mit großer Mehrheit ausgesprochen. Bis auf die AfD stimmten alle Fraktionen dafür, die U-Bahnlinie um drei Stationen Richtung Norden auszubauen. Bislang endet die U1 in Norderstedt-Mitte, dort müssen die Pendler dann in die AKN umsteigen. Ob die U-Bahn-Verlängerung aber tatsächlich kommt, ist nicht sicher: Denn noch ist nicht klar, ob das Projekt in den landesweiten Nahverkehrsplan aufgenommen wird. Dazu werden zunächst Gutachten erstellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.09.2021 08:00

Neustadt: Feuer in Klinik

Im Ameos Klinikum in Neustadt (Holstein) hat es nach Angaben der Leitstelle am späten Abend gebrannt. Die Ursache dafür ist noch unklar. Alle Patienten mussten gegen 22:45 Uhr deswegen das Gebäude verlassen und in anderen Räumlichkeiten untergebracht werden. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Der Einsatz dauerte fast drei Stunden. Das Zimmer, in dem das Feuer ausgebrochen war, ist vorerst unbewohnbar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.09.2021 07:00

Corona in SH: Inzidenz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist am achten Tag in Folge leicht gesunken. Am Dienstag lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 40,5- nach 42,3 am Montag. Eine Woche zuvor hatte die Landesmeldestelle sie mit 49,1 angegeben. Innerhalb eines Tages wurden 199 neue Corona-Fälle gemeldet, wie aus den Daten vom Dienstagabend hervorgeht. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg um 3 auf 1671. In den Krankenhäusern werden 70 Covid-19-Patienten behandelt, davon 20 auf der Intensivstation. 15 werden dort beatmet (Vortag: 14). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.09.2021 07:00

AfD-Spitzenkandidat Witt will für bessere Jobs kleinere Firmen unterstützen

Die AfD will sich für mehr gut bezahlte Arbeitsplätze einsetzen. Der Direktkandidat der AfD Schleswig-Holstein zur Bundestagswahl, Uwe Witt, sagte am Abend in der Sendung Zur Sache Spezial, dafür müssten vor allem die klein- und mittelständischen Unternehmen im Land unterstützt werden.Viele Menschen könnten von ihrem Job nicht gut leben, sie seien auf dem Weg in die Altersarmut. Witt verteidigte in der Sendung außerdem, dass in der AfD teils "unkluge Dinge" gesagt würden, zum Beispiel von seinen Parteikollegen Björn Höcke und Alexander Gauland. Sie hätten sich mitunter unschön ausgedrückt, es sei nicht extremistisch gemeint gewesen und später auch relativiert worden, sagte Witt. Wie in anderen Parteien gebe es in der AfD eine große Spannweite, so Witt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.09.2021 07:00

Digitalisierungspreis für "AmuCad" und seine künstliche Intelligenz

Über den ersten Platz des Digitalisierungspreises Digitales.SH, den die Landesregierung vergibt, darf sich in diesem Jahr das Kieler Unternehmen "AmuCad" freuen. Es erfasst Daten mithilfe von künstlicher Intelligenz, um die Bewertung und die Protokollierung von Munitionsaltlasten in Meeren und Ozeanen zu ermöglichen. Auf Platz zwei landete die "Timebook GmbH" aus Heikendorf (Kreis Plön) mit der "Timebook App". Diese ist alles in einem - Organizer, Kalender, Messengerdienst - und kann reservieren und buchen. Dritter wurde "maripädi e.K." aus Kiel mit einem Medienkoffer. Mit dem können Pflegekräfte älteren Menschen zum Beispiel zeigen, wie sie ins W-Lan kommen oder mit dem Enkel über Video telefonieren können. Die drei Gewinner erhalten insgesamt 50.000 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.09.2021 19:00

NOK: Arbeiten an neuer Schwebefähre schreiten voran

Nach mehr als fünfeinhalb Jahren hängt unterhalb der Rendsburger Hochbrücke wieder ein Teil der Schwebefähre. Arbeiter haben am Dienstag einen Teil des sogenannten Fahrwagens befestigt. Der Fahrwagen ist zweigeteilt. Denn anders lässt er sich nicht montieren. Am Mittwoch soll der zweite Teil montiert werden. Dann werden beide Teile miteinander verschraubt und in die Schiene unter der Eisenbahnbrücke gesetzt. Ende Oktober soll die Fahrbühne mit dem Fahrwagen verbunden werden. Danach startet der Probebetrieb. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.09.2021 18:00

Wetter

Heute überwiegend stark bewölkt mit einigen Schauern oder auch zeitweiligen Regenfällen und einzelnen Gewittern, örtlich mit Starkregen. Zwischendurch auch längere trockene Abschnitte möglich. In Nordfriesland im Verlauf etwas mehr Auflockerungen. Höchstwerte 18 Grad in Kiel bis 20 Grad in Glückstadt. Schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer Wind aus Südost bis Südwest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.09.2021 06:00

