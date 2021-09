Stand: 14.09.2021 07:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Oldenburg: Feuer bei der Feuerwehr

Nach Angaben der Rettungsleitstelle Süd ist im Gewerbegebiet in Oldenburg in Holstein heute früh die Fahrzeughalle der Feuerwehr ausgebrannt. 14 Fahrzeuge, darunter zwölf der Feuerwehr, waren nicht mehr zu retten. Deshalb dürfte ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein. Acht Wehren wurden alarmiert, zeitweise waren etwa 100 Kräfte im Einsatz. Inzwischen laufen die Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde nach Angaben eines Sprechers niemand. Die Brandursache liegt noch im Dunkeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.09.2021 07:00

SSW-Spitzenkandidat will Planungsrecht wie in Dänemark

Der Südschleswigsche Wählerverband, SSW, will dem Norden eine stärkere Stimme im Bundestag geben, wenn er dort nach der Wahl am 26. September vertreten sein sollte. Das sagte der Spitzenkandidat der Partei, Stefan Seidler, im Interview mit NDR Schleswig-Holstein. Er schlägt vor, sich öfter an den Regeln im Nachbarland Dänemark zu orientieren. Zum Beispiel müsste das Planungsrecht vereinfacht werden, so Seidler in der Sendung Zur Sache Spezial. Dann könnten Projekte wie der Fehmarnbelt-Tunnel oder der A20-Ausbau deutlich schneller gehen. Er will sich unter anderem auch dafür einsetzen, wie in Dänemark die Kitagebühren abzuschaffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.09.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz bei 42,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist erneut leicht gesunken. Am Montag lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 42,3 - nach 43,1 am Sonntag. Eine Woche zuvor lag der Wert laut Landesmeldestelle bei 50,8. Innerhalb eines Tages wurden 146 neue Corona-Fälle gemeldet, wie aus den Daten vom Montagabend hervorgeht. Sonntags und montags sind die Zahlen oft niedriger, weil am Wochenende weniger getestet wird und weniger Testergebnisse übermittelt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.09.2021 08:00

Glinde: Ameisensäure in Spedition ausgelaufen

In einer Spedition in Glinde (Kreis Stormarn) ist am Montagmorgen Ameisensäure ausgelaufen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Süd war ein Gabelstapler gegen einen Behälter mit der Säure gefahren, 500 Liter davon verteilten sich daraufhin in der Halle. Einsatzkräfte in Vollschutzanzügen stopften das Loch im Behälter, die Arbeiten zogen sich bis in die Abendstunden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.09.2021 06:00

Corona-Schutzimpfung von Mittwoch bis Sonntag ohne Termin

Im Rahmen der sogenannten Impfwoche können sich Menschen in Schleswig-Holstein von Mittwoch (15.9.) bis Sonntag (19.9.) immer nachmittags ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen. Von 13 bis 17.30 Uhr sind die Türen der Impfzentren offen. Interessierte müssen ihren Personalausweis, eine Maske und - wenn vorhanden - ihren Impfpass mitbringen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.09.2021 17:00

Wetter

Heute nach örtlichem Nebel und vor allem von Nordfriesland bis nach Angeln teils recht zähem Hochnebel im Tagesverlauf zunehmend heiter mit Sonnenschein und Quellwolken, dabei trocken. Höchstwerte 18 Grad in Westerland bis 22 Grad in Lauenburg. Schwacher, von südlichen auf östliche Richtungen drehender Wind.

