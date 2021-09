Stand: 13.09.2021 06:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bahnpendler brauchen mehr Zeit

Die Bahnstrecke Kiel-Lübeck ist von heute an für sieben Wochen gesperrt. Der Abschnitt bekommt eine neue Signal- und Stellwerkstechnik. Damit soll die Verbindung laut Bahn weniger störanfällig sein. Fahrgäste können auf Busse einsteigen, müssen für die Fahrt aber mehr Zeit einplanen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.09.2021 07:00

Abschluss der Kieler Woche

Ein großes Feuerwerk hat am Abend die kleine Kieler Woche beendet. Die Organisatoren sind zufrieden mit dem Segelfest, das wegen Corona wieder deutlich kleiner ausfallen musste. Wie im Vorjahr war die Partymeile auf den Stadteil Schilksee begrenzt, wo die Stadt rund 80.000 Gäste zählte. An den Segelwettbewerben nahmen demnach rund 3.000 Segler aus mehr als 20 Ländern teil. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.09.2021 07:00

Tödlicher Unfall auf B431

In Raa-Besenbek (Kreis Pinneberg) ist ein Autofahrer mit seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Hauswand gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Das Haus war einsturzgefährdet. Rund 70 Helfer von Feuerwehr und THW waren bis in den Abend hinein dabei, das Haus zu stabilisieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.09.2021 06:30

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Heute ist beim Wetter alles dabei: Mal gibt es viele Wolken und es regnet, dann wieder kommt die Sonne raus. Es bleibt aber meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 Grad in Niebüll bis 19 Grad in Ratzeburg. Dazu weht ein schwacher, teils mäßiger, an den Küsten mitunter frischer West- bis Nordwestwind. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 16 Grad in Husum und 18 Grad in Mölln.

