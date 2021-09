Stand: 12.09.2021 10:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Digitale Woche startet

Mit dem Ende der Kieler Woche heute beginnt gleichzeitig das zweite jährliche Kieler Event: die digitale Woche. Bis zum kommenden Sonntag wird auf mehr als 200 Events über digitale Fragen die die Menschen aktuell und auch in der Zukunft betreffen, diskutiert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.09.2021 10:00

Preisverleihung beim Greenscreen-Festival

Beim Greenscreen-Festival in Eckernförde sind am Abend die diesjährigen Preisträger ausgezeichnet worden. Den Naturfilm-Preis teilen sich in diesem Jahr die beiden Filme "Wild Horses - Ungarns wilde Pferde" von Zoltan Török und "Tagebuch einer Biene" von Heike Sperling und Dennis Wells. Den Heinz Sielmann-Filmpreis erhielt "Stilles Land - Vom Verschwinden der Vögel" von Heiko De Groot. Die Preise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert. 226 Dokumentarfilme aus 57 Ländern waren für das Festival eingereicht worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.09.2021 11:00

Tag des offenen Denkmals

Bei dem Aktionstag öffnen heute mehr als 80 historische Bauwerke im ganzen Land ihre Türen für Besucher. Mit dabei sind zum Beispiel die Marienkirche in Bad Segeberg, das Schloss in Eutin, das Schifffahrtsmuseum in Flensburg und der Steinzeitpark in Albersdorf. Besucher können kostenlos hinter die Kulissen blicken und sich über die Geschichte oder die Architektur der Bauwerke informieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.09.2021 10:00

Sieg und Unentschieden für Handballteams aus SH

In der Handball Bundesliga hat der THW Kiel mit dem 33:26 Sieg bei der MT Melsungen die Tabellenspitze übernommen. Die SG Flensburg Handewitt dagegen kam nicht über ein 27:27 gegen Erlangen hinaus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.09.2021 10:00

Starke Rauchentwicklung bei Feuer in Gönnebek

In Gönnebek (Kreis Segeberg) sollten Anwohner am Morgen Fenster und Türen geschlossen halten und Klimaanlagen abstellen. Nach Angaben eines Sprechers waren dort in einer Strohmiete zehn Rundballen in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten waren aber aufwändig: Die Ballen mussten auseinandergezogen und einzeln abgelöscht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.09.2021 08:00

