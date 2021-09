Stand: 11.09.2021 10:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Windjammerparade auf Kieler Woche

Auf der Kieler Förde ist die die Windjammer-Parade gestartet. Angeführt wird sie von der Drei-Mast-Bark "Alexander von Humboldt 2". Die Windjammer-Parade gehört zu den Höhepunkte der Kieler Woche. An beiden Seiten der Förde werden zahlreiche Besucher erwartet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.09.2021 11:00

Zu wenig Deutsch an dänischen Schulen?

Die Deutsche Minderheit in Dänemark sorgt sich um Deutsch-Unterricht an Schulen. Immer häufiger wird gefordert, den Deutsch-Unterricht abzuschaffen. Der Bund Deutscher Nord-Schleswiger setzt sich für den Erhalt ein und beklagt zugleich, dass der aktuelle Umfang der Deutsch-Stunden viel zu gering sei. Heute feiert die Deutsche Minderheit in Dänemark das sogenannte Knivsbergfest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.09.2021 10:00

Holstein Kiel spielt in Karlsruhe

Die Nord-Clubs müssen heute in der Zweiten-Fußball-Bundesliga ran. Holstein Kiel will den positiven Trend mit zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen fortsetzen. Die Störche sind um 13:30 Uhr beim Karlsruher SC zu Gast. St. Pauli spielt zu selben Zeit in Hannover. Der HSV hat ein Heimspiel - empfängt heute Abend 20:30 Uhr den SV Sandhausen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.09.2021 09:00

Wetter: Viele Wolken, wenig Sonne

Heute gibt es im ganzen Land längere wolkige Abschnitte mit durchziehenden Schauern. Örtlich kann es auch Gewittern. Vereinzelt bleibt es trocken und auch die Sonne schafft es manchmal durch die Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in List auf Sylt bis 22 Grad in Quickborn. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West. Die Abendtemperatur um 18 Uhr: 19 Grad in Brunsbüttel bis 21 Grad in Ahrensburg.

