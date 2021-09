Stand: 10.09.2021 06:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Dänemark hebt von heute an alle Beschränkungen auf

Dänemark kehrt zurück zur Normalität: Nach dem Abschied von Maskenpflicht und Abstandsregeln kann nun auch der Impfnachweis zu Hause bleiben. An der Grenze gilt die 3G-Regel. Bereits seit dem 1. September brauchen die Dänen in Restaurants, Sportzentren und bei Friseuren keinen Impfnachweis mehr, von heute an muss der "Corona-Pass" auch nicht mehr für den Besuch von Nachtclubs und Großveranstaltungen vorgelegt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.09.2021 06:00

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt erneut

Nach Angaben der Landesregierung liegt der aktuelle Wert (Stand Donnerstag) bei 46,9 - nach 47,2 am Mittwoch. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiter hervorgeht, wurden innerhalb eines Tages landesweit 203 Neuinfektionen gemeldet. In den Kliniken werden demnach 65 Corona-Patienten behandelt - nach 74 am Vortag. 22 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 14 werden dort beatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.09.2021 06:00

Baustellen: Sanierungsstau in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein machen im im Moment viele Baustellen und Umleitungen den Autofahrern zu schaffen. Der Grund: Seit drei Jahren wird der Sanierungsstau abgearbeitet. Der hatte sich über Jahre aufgebaut, weil an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nichts getan wurde. Seit 2018 investiert das Land laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr jährlich rund 90 Millionen Euro. Der Sanierungsstau hat inzwischen ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund einer Milliarde Euro erreicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.09.2021 06:00

Wetter: Regen, Sonne und mitunter Gewitter

Bis zum Mittag kann es Schauer geben, am Nachmittag ist es dann meist heiter bis wolkig. Auch Gewitter sind möglich. Die Temperaturen steigen auf 23 Grad in Kiel und 24 Grad in Pinneberg.

