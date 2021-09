Stand: 09.09.2021 06:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Streik der Servicekräfte am Städtischen Krankenhaus in Kiel

Am Städtischen Krankenhaus in Kiel streiken seit heute Morgen um 5 Uhr die Servicekräfte. Dazu aufgerufen hat die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di, die damit den Druck auf die Arbeitgeber im Tarifstreit erhöhen will. Nach Ansicht der Gewerkschaft sind die Löhne viel zu niedrig und liegen teilweise unter dem gesetzlichen Mindestlohn. Der Streik soll noch bis morgen um 21.30 Uhr dauern. Die rund 200 Servicekräfte in Kiel kümmern sich unter anderem um das Essen, die Wäsche und um Patientenbegleitung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.09.2021 07:00

Handball-Bundesliga: Kiel und Flensburg gewinnen zum Auftakt

Meister THW Kiel ist mit etwas Verspätung in die Handball-Bundesliga-Saison gestartet. Da 9.000 Zuschauer in die Kieler Arena wollten, verzögerte sich der Anwurf gegen den HBW Balingen-Weilstetten etwas. Im Spiel setzte sich der Titelverteidiger dann mit 33:24 (13:11) durch. Die SG Flensburg-Handewitt gewann bei GWD Minden mit 31:18 (14:9). Aufsteiger HSV Hamburg unterlag Frisch Auf Göppingen zu Hause mit 27:28 (16:15). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.09.2021 06:00

Corona: Kaum Bewegung bei Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist erneut minimal gesunken. Am Mittwoch lag der Wert bei 47,2 - nach 49,1 am Dienstag und 50,8 am Montag. Am Mittwoch vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 49,6 gelegen. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiter hervorgeht, wurden innerhalb eines Tages landesweit 249 Neuinfektionen sowie ein Todesfall gemeldet. Krankenhäuser behandelten den Angaben zufolge 74 Covid-19-Patienten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.09.2021 06:00

Corona in SH: Auffrischungs-Impfungen für über 60-Jährige

Schleswig-Holstein hat sein Angebot für Corona-Auffrischungs-Impfungen ausgeweitet. Berechtigt sind jetzt auch Menschen über 60 Jahre nach ärztlicher Beratung. Außerdem können Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Pflegekräfte und weitere dort Beschäftigte die Impfung erhalten. Das gilt auch für medizinisches Personal, das regelmäßig Kontakt mit infektiösen Menschen hat. Voraussetzung ist in allen Fällen, dass die vollständige Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für eine Auffrischungs-Impfung gibt es derzeit noch für keine Personengruppe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.09.2021 06:00

Hochschulen bereiten sich auf 3G-Regel vor

Die Corona-Lockerungen ermöglichen ab dem Wintersemester wieder Präsenzveranstaltungen an Schleswig-Holsteins Hochschulen. An der Europa-Uni in Flensburg soll Security die Einhaltung von 3G kontrollieren. Auch die Universität Lübeck will kontrollieren, ob die Studenten, die an Vorlesungen vor Ort teilnehmen, geimpft, getestet oder genesen sind. In den Hörsälen soll zusätzlich eine Maskenpflicht gelten, wenn es dort zu voll wird. An der Fachhochschule Kiel ist laut Wissenschaftsministerium eine digitale Lösung geplant. Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) arbeitet noch an einem Konzept. Wer nicht geimpft oder genesen ist, müsste seine Tests ab Mitte Oktober - Stand jetzt - selbst bezahlen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.09.2021 06:00

Fürst Albert II. von Monaco besucht Ozeanforscher in Kiel

Fürst Albert II. von Monaco hat am Mittwoch Kiel besucht. Am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung taufte er ein Unterwasserfahrzeug, das bei der Kartierung des Meeresbodens helfen soll. Der 63-Jährige setzt sich seit langem für den Schutz der Meere ein und wurde für sein Engagement als Meeresschützer in Kiel 2016 mit dem Deutschen Meerespreis ausgezeichnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.09.2021 19:30

Wetter: Viel Sonne und sommerliche Temperaturen

Ein richtig schöner Spätsommertag erwartet uns in Schleswig-Holstein: Im ganzen Land scheint ununterbrochen die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 25 Grad in Groß Rönnau (Kreis Segeberg), Stedesand (Kreis Nordfriesland) und Schönberg (Kreis Plön).

