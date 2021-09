Stand: 08.09.2021 07:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

ARD-Wahlarena in Lübeck: SPD-Kandidat Scholz stellt sich den Zuschauerfragen

Vor 65 Zuschauern hat sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Dienstagabend in der ARD-Wahlarena auch einigen kritischen Fragen stellen müssen. Er bekannte sich zu einer Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro und will die Gastronomie auch künftig durch einen verminderten Umsatzsteuersatz auf Speisen entlasten. Ein weiteres Thema der Sendung war die Rente. Olaf Scholz sprach sich vehement dagegen aus, dass das Renteneintrittsalter weiter angehoben wird, auch wenn die Lebenserwartung der Bevölkerung steigt. Eine Koalition mit der Linkspartei schloss er erneut nicht ausdrücklich aus. Der Wähler entscheide über das Regierungsbündnis. Nächste Woche Mittwoch gibt es die dritte und letzte Wahlkampfarena. Dann stellt sich CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.09.2021 07:00

Handball-Saison starte heute: Kiel startet mit Heimspiel, Flensburg auswärts

Die Handball-Bundesliga startet heute Abend in die neue Saison. Der THW Kiel erwartet das Team von Balingen Weilstetten und die SG Flensburg Handewitt ist bei GWD Minden zu Gast. 9.000 Zuschauer können und werden in Kiel dabei sein. Alles andere als ein Sieg des Deutschen Meisters gegen Balingen wäre die Überraschung. Auch die SG Flensburg Handewitt tritt als Favorit in Minden an, aber der Vize-Meister konnte nur eine extrem kurze Vorbereitung absolvieren, da gleich zehn Spieler bei den Olympischen Spielen dabei waren und dadurch erst spät das Training aufnehmen konnten. Zudem sind immer noch wichtige Spieler verletzt - die Voraussetzungen für einen gelungenen Saisonstart also alles andere als optimal. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.09.2021 08:00

Corona in SH: Inzidenz schwankt um die 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein schwankt weiter um den Wert 50. Am Dienstag sank sie auf 49,1 - am Montag hatte sie bei 50,8 gelegen. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiter hervorgeht, wurden innerhalb eines Tages landesweit 255 Neuinfektionen gemeldet. Am Dienstag vor einer Woche waren es 311. Es wurden keine weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie liegt in Schleswig-Holstein damit weiter bei 1.662. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.09.2021 07:00

Nordbau beginnt in Neumünster

Die Baufachmesse "Nordbau" startet heute in Neumünster: In den Holstenhallen präsentieren sich knapp 550 Aussteller aus 13 Ländern. Ein Schwerpunkt der Messe ist in diesem Jahr das Thema Recycling, also wie Baustoffe wiederverwendet werden können. Außerdem stehen E-Mobilität und das Werben um Nachwuchs im Fokus. Die Nordbau ist die größte Baufachmesse Nordeuropas und geht noch bis kommenden Sonntag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.09.2021 07:00

Kiel: Feuer in Flüchtlingsunterkunft Schusterkrug

Mehrere Feuer haben in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Kiel-Holtenau einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Es werde wegen Brandstiftung ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei. Es brannte demnach in der Nacht zum Mittwoch im Außenbereich sowie in vier Gebäuden der Wohnanlage. Die Feuer konnten den Angaben zufolge zügig von den Einsatzkräften gelöscht werden. 20 Menschen wurden vom Rettungsdienst untersucht, zwei davon mussten mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt waren etwa 60 Einsatzkräfte vor Ort. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.09.2021 08:30

Lübecker Bürgerschaft entscheidet bald über neuen Kulturpreis

Die Stadt Lübeck will einen neuen Kulturpreis einführen. Den Günther Grass Preis, dotiert mit 10.000 Euro, soll es alle zwei Jahre geben, jeweils im Wechsel mit dem Thomas-Mann-Preis. So steht es in einer Vorlage für den Kulturausschuss der Bürgerschaft. Lübeck soll so den Ruf als Literaturstadt ausbauen, heißt es in der Begründung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.09.2021 05:30

Ab 2026 Rechtsanspruch für Grundschul-Ganztagsplatz

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) ist froh über den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder. Das Ergebnis sei ein fairer Kompromiss, sagte Heinold. Der Bund beteiligt sich mit bis zu 3,5 Milliarden Euro an den Investitionskosten für Ganztagsplätze. Der Finanzierungsanteil des Bundes beträgt nun 70 Prozent statt den ursprünglich vorgeschlagen 50 Prozent. Den Rest tragen die Länder. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.09.2021 17:30

Großauftrag für German Naval Yards

Die Kieler Werft German Naval Yards hat nach eigenen Angaben einen Großauftrag an Land gezogen. Dabei geht es um den Umbau von zwei 90 Meter langen norwegischen Hochleistungs-Schleppern. Sie sollen künftig für die französische Marine im Einsatz sein - als Notfallschlepper, Feuerschiffe und maritime Krankenstationen. Der Umbau soll etwa sechs Monate dauern. Die Kosten dafür wurden nicht mitgeteilt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.09.2021 19:30

Warnstreik beim Anlagenbauer Voith in Kiel

Die Voith-Beschäftigten haben laut IG Metall einen Warnstreik angekündigt. Am Mittwochvormittag wollen sich etwa 60 Beschäftigte vor dem Unternehmen versammeln. Laut IG Metall hatte der Arbeitgeber eine Einführungsvereinbarung zu tariflichen Leistungen gekündigt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.09.2021 08:00

Wetter

Heute in den Frühstunden örtlich Nebel, ansonsten anfangs vor allem von Nordfriesland bis zur Kieler Bucht noch gebietsweise kompaktere Wolkenfelder, im Tagesverlauf von Süden und von der Westküste her immer freundlicher, zum Nachmittag hin verbreitet sonnig und trocken. Warm bei maximal 21 Grad in Heiligenhafen bis 25 Grad in Reinbek. Schwacher Wind aus Südwest bis Südost. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.09.2021 08:00

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.09.2021 | 08:00 Uhr