ARD-Wahlarena in Lübeck: Gestern Baerbock, heute Scholz

Annalena Baerbock (Grüne) hat sich als erste der drei Kanzlerkandidaten in diesem Bundestagswahlkampf in der ARD-Wahlarena präsentiert. 75 Minuten lang beantwortete sie in der Fernsehsendung aus der Kulturwerft in Lübeck am Abend spontan Fragen der Zuschauer. Sie warb erneut für ein Tempolimit von 130, sprach sich für einen vorgezogenen Kohleausstieg aus und machte klar, dass sie ein Klimaschutz-Sofortprogramm auflegen wolle. Bereits heute geht die Wahlarena in die nächste Runde. Dann ist der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, zu Gast in der Wahlarena in Lübeck, um sich den Fragen der Wählerinnen und Wähler zu stellen. Am 15. September ist Unionskandidat Armin Laschet in Lübeck zu Gast. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.09.2021 06:00

Bahnstreik zu Ende: Ausfälle laut DB anfangs weiter möglich

Der fünftägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn ist beendet. Das sagte eine Bahn-Sprecherin nach dem Ende des Arbeitskampfes in der Nacht zum Dienstag. Die Bahn erwartet im Laufe des Tages in Schleswig-Holstein wieder einen weitgehend normalen Betrieb für Pendler und Bahnreisende. Am frühen Morgen seien die Züge planmäßig gestartet, sagte die Sprecherin. Auch die Hamburger S-Bahn sei wieder angelaufen. Vereinzelt könne es allerdings noch zu Ausfällen kommen. Kunden wird empfohlen, sich vor Fahrtantritt online oder telefonisch zu informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.09.2021 08:00

Corona in SH: Fünf neue Todesfälle - Inzidenz bei 50,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist am Montag leicht auf 50,8 gestiegen. Am Sonntag hatte sie bei 50,5 und am Samstag bei 51,4 gelegen. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiter hervorgeht, wurden fünf weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie liegt in Schleswig-Holstein damit bei 1.662. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.09.2021 08:00

Niebüll: Feuer zerstört Ferienhaus

In Niebüll im Kreis Nordfriesland ist am Abend ein Ferienhaus abgebrannt. Laut Feuerwehr waren die Einsatzkräfte mehrere Stunden damit beschäftigt, das Feuer in der Straße Süder Gath zu löschen, Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus - und will nun herausfinden, wie es zu dem Feuer gekommen ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.09.2021 06:00

Wetter: Am Nachmittag klart es auf

Heute erst oft wolkig bis stark bewölkt oder neblig-trüb, aber meist trocken. Nach Ostholstein hin freundlicher. Im Tagesverlauf auch in den restlichen Landesteilen vermehrt Aufheiterungen. Höchstwerte 19 Grad in List auf Sylt bis 22 Grad in Kellinghusen. Schwacher Wind aus vorwiegend westlichen Richtungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.09.2021 08:00

