Corona in SH: Inzidenz sinkt leicht auf 50,5

In Schleswig-Holstein sind 54 neue Corona-Fälle bestätigt worden (Datenstand 5.9.). 64 Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, werden im Krankenhaus behandelt. 20 von ihnen befinden sich in Intensivtherapie, 16 müssen beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.09.2021 08:00

US-Open: Kerber scheidet im Achtelfinale aus

Tennis-Spielerin Angelique Kerber ist bei den US-Open im Achtelfinale ausgeschieden. Die Kielerin unterlag in New York gegen die 18 Jahre alte Kanadierin Leylah Annie Fernandez in einem hochklassigen Match mit 6:4, 6:7 (5:7), 2:6. Nach gutem Beginn und dem verdienten Gewinn des ersten Satzes haderte die 33-jährige Kerber mit dem Verlust des zweiten Satzes. Im entscheidenden Durchgang gelangen der unbekümmert aufspielenden Fernandez zahlreiche spektakuläre Punktgewinne, die letztlich den Ausschlag gaben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.09.2021 06:00

Biomüll-Kontrolle in SH startet

Die Abfallentsorgungsbetriebe in Schleswig-Holstein wollen diese und nächste Woche die Mülltonnen im Land besonders kontrollieren. So sollen zum Beispiel Biotonnen, in denen sich Plastiktüten befinden, stehen gelassen werden. Die Aktion beginnt heute in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn. Ab Mittwoch sollen dann nahezu alle Kreise in Schleswig-Holstein mitmachen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.09.2021 06:00

Wahlarena sendet aus Lübeck

Die Kanzlerkandidaten von Grünen, SPD und Union stellen sich in der ARD-Wahlarena nacheinander den Fragen der Zuschauer. Den Anfang macht heute die Grünen-Politikerin Annalena Baerbock, das Erste sendet live aus der Kulturwerft in Lübeck. Morgen Abend ist SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu Gast, am Mittwoch kommender Woche dann Armin Laschet (CDU). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.09.2021 05:30

Positive Bilanz der Eutiner Festspiele

Rund 26.000 Besucher sind bei den etwa 30 Veranstaltungen auf der Eutiner Seebühne gewesen. Laut Geschäftsführer Herzog konnten damit 86 Prozent aller Karten verkauft werden. Er rechnet damit, dass die Festspiele deswegen und wegen der staatlichen Fördermittel ohne Verlust aus dieser Saison gehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.09.2021 05:30

Rettungsaktion für Kitesurfer in Ostsee

Der 63-Jährige war nach Angaben der Helfer auf Höhe des Campingplatzes Fehmarnbelt kiten gegangen, bis sein Sohn ihn aus den Augen verlor und gegen 18 Uhr die Seenotretter rief. Drei Schiffe und ein Hubschrauber machten sich auf die Suche und entdeckten den Mann unterkühlt und mit Krämpfen in den Beinen - er konnte nicht mehr zurück an Land, weil sich die Leinen seinen Kites verheddert hatten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.09.2021 05:30

Wetter: Erst Nebel, später Wolken

Der Tag beginnt mit Nebel und Hochnebel. Danach ist es es zunächst sonnig, bis teils dichte Wolkenfelder durchziehen. Es bleibt aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) bis 21 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 17 Grad auf den Halligen bis 19 Grad in Bad Oldesloe.

