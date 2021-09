Stand: 05.09.2021 11:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gelting: Noch kein Schutz vor erneutem Hochwasser

Zehn Jahre nach dem Hochwasser in der Gemeinde Gelting im Kreis Schleswig-Flensburg hat sich der Schutz vor solchen Ereignissen noch immer nicht verbessert. Nach langem Streit entschied man sich, einen einen Polder zu bauen: Eine Grünfläche vor dem Dorf, umrandet von einem ein Meter hohen Wall. Aufgrund hunderter Einwendungen dauerte die Planung fünf Jahre, heißt es vom Kreis. Fünf Firmen wurden zunächst gefragt - doch alle Angebote hätten das Budget gesprengt. Jetzt beginnt eine öffentliche Ausschreibung. Nur wenn sie diesmal erfolgreich ist, soll der Polder dann im kommenden Jahr endlich gebaut werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.09.2021 09:00

"Tag des Sports" unter Corona-Bedingungen

Die Veranstaltung findet in diesem Jahr dezentral in 135 Vereinen in ganz Schleswig-Holstein statt. Normalerweise kommen rund 30.000 Besucher*innen zum "Tag des Sports" nach Kiel. Mehr als 300 verschiedene Sportarten können im ganzen Land zwischen Flensburg und Lauenburg sowie Husum und Scharbeutz ausprobiert werden. Neben klassischen Sportarten präsentieren sich, aber auch weniger bekannte wie Taekwondo oder Scootern. Im Vorjahr war die Verantaltung ausgefallen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.09.2021 11:00

Corona in SH: Inzidenz aktuell bei 51,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt nach 240 neu gemeldeten Corona-Fällen bei 51,4 (Datenstand 4.9.). 64 Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, werden im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 72.454. Innerhalb eines Tages ist ein kein Todesfall hinzugekommen. Die Gesamtzahl liegt damit bei 1.656. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.09.2021 08:00

Beachvolleyball: Laboureur und Schulz gewinnen Deutsche Meisterschaft

Chantal Laboureur und Sarah Schulz sind die neuen deutschen Meisterinnen im Beachvolleyball. Am Timmendorfer Strand gewann das Duo Samstagabend das Finale bei den Damen. Mit 21:17 und 21:19 besiegten sie die Olympiateilnehmerinnen von Karla Borger und Julia Sude. Für die Friedrichshafnerin Laboureur ist es die Titelverteidigung und bereits der dritte deutsche Meistertitel nach 2017 und 2020, in diesem Jahr allerdings mit ihrer neuen Partnerin Sarah Schulz aus Nürnberg. Heute finden dann die Halbfinalpartien und das Finale bei den Männern statt. Unter Flutlicht vor 4.000 Zuschauern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.09.2021 18:00

A7-Vollsperrung bis Montag

Die Sperrung der Autobahn 7 im Nordwesten Hamburgs hat am Wochenende Auswirkungen auf den Verkehr gehabt. Ab Sonnabendmorgen stockte der Verkehr. Im Laufe des Tages wurden die Staus länger. Auf der A7, aber auch auf den innerstädtischen Umleitungen innerhalb Hamburgs ging es auf vielen Kilometern nur im Schritttempo voran. Die Sperrung wird bis Montag dauern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.09.2021 08:00

Bahn streikt weiter

Wer auf die Bahn angewiesen ist, muss wegen des Lokführerstreiks auch in Schleswig-Holstein weiter mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Die Bahn rät, Reisen möglichst zu verschieben und, wenn es nicht anders geht, sich kurzfristig vor Abfahrt über das Zugangebot zu informieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.09.2021 10:00

