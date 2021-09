Stand: 04.09.2021 10:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Segelsport und Windjammerparade im Fokus der Kieler Woche

Heute um 15.25 Uhr wollen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Segel-Star Boris Herrmann die 127. Kieler Woche eröffnen. Neben den Segelwettbewerben vor Kiel-Schilksee sind mehr als 100 Programmpunkte geplant. Maritimer Höhepunkt soll die Windjammerparade mit mehr als 120 Schiffen am 11. September sein, angeführt von der "Alexander von Humboldt II". Prominenter Gast wird am 8. September Fürst Albert II. von Monaco sein. Anders als vor der Pandemie wird es keine großen Bühnen und keine ausgedehnten Flanierbereiche geben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.09.2021 15:00

A7-Vollsperrung gestartet

Die Sperrung der Autobahn 7 im Nordwesten Hamburgs hat am Samstagmorgen erste leichte Auswirkungen auf den Verkehr gehabt. An der Anschlussstelle Stellingen kam es zu stockendem Verkehr, es sei allerdings noch nicht gravierend, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord am Samstagmorgen. Im Laufe des Tages werde demnach allerdings mit mehr Verkehr und auch mit größeren Einschränkungen und Staus gerechnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.09.2021 11:00

Bahn streikt weiter

Wer heute auf die Bahn angewiesen ist, muss wegen des Lokführerstreiks weiter mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Die Bahn rät, Reisen möglichst zu verschieben und, wenn es nicht anders geht, sich kurzfristig vor Abfahrt über das Zugangebot zu informieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.09.2021 10:00

Resthof in Oldendorf brennt ab

Für die Feuerwehr hat es in der vergangenen Nacht in Oldendorf im Kreis Steinburg einen Großeinsatz gegeben. Laut Leitstelle brannte dort auf einem Resthof ein teilweise mit Reet gedecktes Wohnhaus aus ungeklärter Ursache ab. Ab 3 Uhr früh waren fünf freiwillige Wehren mit rund 100 Helfern im Einsatz. Die drei Bewohner des Resthofes konnten sich unverletzt retten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.09.2021 10:00

Albrecht will Entscheidung zu Munitionsbergung aus Meeren

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat vom Bund eine rasche Entscheidung über die Bergung von Weltkriegsmunition aus Nord- und Ostsee gefordert. "Ich erwarte von der nächsten Bundesregierung ein klares Bekenntnis zur Finanzierung der industriellen Bergung", sagte Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). In deutschen Teilen von Nord- und Ostsee liegen nach Regierungsangaben in 71 belasteten Gebieten vor der Küste insgesamt rund 1,6 Millionen Tonnen konventioneller Munition. Hinzu kommen etwa 5.000 Tonnen chemischer Munition aus beiden Weltkriegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.09.2021 09:30

Green Screen Festival beginnt

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) beginnt heute das Green Screen Festival. Es ist nach Angaben der Organisatoren das größte Naturfilmfestival Europas und findet bereits zum 15. Mal statt. An drei Spielstätten in Eckernförde werden insgesamt 100 Naturfilme gezeigt. Auch mehrere Filmgalas, Preisverleihungen und Gespräche mit Filmemachern sind in diesem Jahr wieder möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.09.2021 12:00

Corona in SH: Inzidenz aktuell bei 49,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt nach 216 neu gemeldeten Corona-Fällen bei 49,5 (Datenstand 3.9.). 64 Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, werden im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 72.214. Innerhalb eines Tages ist ein neuer Todesfall hinzugekommen. Die Gesamtzahl liegt damit bei 1.656. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.09.2021 08:00

Das Wetter: Wolken und Sonne

Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat gibt es tagsüber Sonne und später auch dichte Wolken. Dabei bleibt es weitgehend trocken. In den nördlichen Landesteilen und zur Ostsee hin gibt es in der zweiten Tageshälfte längere heitere Abschnitte, teils ist es sonnig. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 Grad in Hörnum auf Sylt und bei 21 Grad in Husum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.09.2021 06:00

