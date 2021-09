Stand: 03.09.2021 07:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Abwrackprämie für Ostseefischer floppt

Mit einer Abwrackprämie für Fischkutter sollten Fangquoten und Bestände von Dorsch und Hering in der Ostsee geschützt werden. Bis vor kurzem konnten Fischer dafür Anträge stellen. Von insgesamt 80 Kuttern von Haupterwerbs-Fischern sollen allerdings nur zwei abgewrackt werden. Das hat das Landwirtschaftsministerium in Kiel auf Anfrage mitgeteilt. Von der Prämie wird nach Vorgaben der EU die Summe abgezogen, die ein Fischer in den vergangenen Jahren bereits als Ausfallzahlung bekommen hat. Deshalb rechnet sich das für viele Betriebe nicht, erklärt der Landesfischereiverband. Das Ministerium will nun mit dem Küstennachbarn Mecklenburg-Vorpommern, dem Bund und den Fischern darüber beraten, wie das Problem gelöst werden kann. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.09.2021 07:00

Bahn scheitert mit Eilantrag gegen den Streik

Die Deutsche Bahn ist mit ihrem Eilantrag gegen den Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) gescheitert. Das Arbeitsgericht Frankfurt hat den Antrag abgelehnt. Die GDL darf ihren Ausstand wie geplant bis in die Nacht auf Dienstag fortsetzen. Damit müssen Reisende im Norden auch heute mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.09.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz aktuell bei 49,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt nach 208 neu gemeldeten Corona-Fällen bei 49,4 (Datenstand 2.9.). 67 Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, werden im Krankenhaus behandelt. 18 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie, 15 müssen beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.09.2021 06:00

Pilot bei Flugzeugabsturz nahe Uetersen schwer verletzt

In der Nähe von Uetersen (Kreis Pinneberg) ist ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Laut Rettungsleitstelle wurde der Pilot bei einer Bruchlandung auf dem Parkplatz des Flugplatzes Heist schwer verletzt. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. 40 Einsatzkräfte waren zeitweise vor Ort. Wie es zu dem Absturz kommen konnte, war laut Rettungsleitstelle zunächst unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.09.2021 06:00

Tourismus: Halbjahres-Bilanz für SH fällt durchwachsen aus

Erneut haben wegen der Corona-Krise im ersten Halbjahr deutlich weniger Touristen Schleswig-Holstein besucht als vor der Pandemie. Nach Angaben der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) schneidet der Norden im bundesweiten Vergleich jedoch noch gut ab. Die Agentur zählte 8,78 Millionen Übernachtungen in Schleswig-Holstein. Das entspricht einem Rückgang von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, allerdings konnten die Beherbergungsbetriebe Corona-bedingt im vergangenen Jahr zehn Wochen länger öffnen. Für die zweite Jahreshälfte erwartet die TASH gute Ergebnisse. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.09.2021 06:00

Wetter: Erst etwas bewölkt, dann Sonne

Heute ist es anfangs teils heiter, teils wolkig. Vor allem zur Nordsee hin gibt es zunächst dichtere hochnebelartige Wolkenfelder. Im Tagesverlauf lockert es aber auf und die Sonne lässt sich länger blicken. Es bleibt trocken. Höchstwerte: 18 Grad auf den Nordfriesischen Inseln bis 22 Grad in Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.09.2021 06:00

