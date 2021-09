Stand: 02.09.2021 06:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bahnstreik startet im Norden

Die GDL hat wie geplant ihren Streik im Personenverkehr begonnen - trotz eines neuen Verhandlungsangebots der Bahn. Im Regionalverkehr kommt es heute Morgen zu massiven Einschränkungen. Laut Gewerkschaft fallen etliche Zugverbindungen aus und es gibt Verspätungen. Die Bahn teilte mit, dass einige Regionalbahnen in Schleswig-Holstein ausfallen. Für die betroffenen Strecken soll ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Der Sylt-Shuttle ist laut der Deutschen Bahn nicht von Streikmaßnahmen betroffen, hier wird der Regelfahrplan gefahren. Zwischen Westerland (Sylt) und Niebüll (Kreis Nordfriesland) wird überwiegend ein Zweistundentakt mit einer Verdichtung zu den Hauptverkehrszeiten angeboten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.09.2021 06:00

Feuer auf Fehmarn

Großfeuer bei Burg auf Fehmarn: Dort ist in der Nacht eine große Scheune abgebrannt. Laut Feuerwehr war der Brand aus noch ungeklärter Ursache gestern Abend um kurz nach 20 Uhr ausgebrochen. Neben der Feuerwehr Burg waren auch mehrere Ortsfeuerwehren im Einsatz. Auch die Feuerwehr Heiligenhafen rückte zur Unterstützung an, sodass bis zu 150 Helfer gegen die Flammen kämpften. Die Nachlöscharbeiten laufen noch. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.09.2021 06:00

Tiere und Technik auf der Norla in Rendsburg

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause öffnet die Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla in Rendsburg heute wieder. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr beim Thema Tierzucht und Tierhaltung. Deshalb richten die schleswig-holsteinischen Tierzüchter parallel auch ihre Landestierschau in Rendsburg aus. Insgesamt zeigen rund 400 Aussteller ihre Angebote - ein Drittel weniger als in den Vor-Corona-Jahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.09.2021 08:00

Demo für den Erhalt der Imland-Kliniken

Rund 1.000 Menschen haben am Abend in Eckernförde für den Erhalt der Imland-Kliniken in der Region demonstriert. Sie fordern, dass der Kreis die Standorte in Eckernförde und Rendsburg vollständig erhält und alle Mitarbeiter bleiben dürfen. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat drei Zukunftsvarianten für die beiden Kliniken ausgearbeitet. Sie sehen alle Entlassungen vor. Eckenförde könnte seinen Stationsbetrieb verlieren. Im Raum steht auch ein Neubau an der A7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.09.2021 06:30

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 49,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt nach 305 neu gemeldeten Corona-Fällen bei 49,6 (Datenstand 1.9.). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat die Stadt Kiel mit 85,5. 74 Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, werden im Krankenhaus behandelt. Das sind vier weniger als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.09.2021 06:00

Fußball: Holstein Kiel II und Heider SV gewinnen

In der Fußball-Regionalliga hat Holstein Kiel II gegen den VfB Lübeck am Mittwochabend mit 1:0 gewonnen. Zunächst hatte der VfB Lübeck mehr Ballbesitz, die Kieler übernahmen aber zunehmende die Kontrolle. In der zweiten Halbzeit lies Lübecks Torhüter einen Schuss von Manuel Schwenck abprallen. VfB-Kapitän Tomy Grupe schoss ein Eigentor: 1:0 für Kiel. Die weiteren Spiele der Regionalliga: Der Heider SV siegte gegen FC St. Pauli II mit 1:0, Eintracht Norderstedt und Altona 93 trennten sich 1:1 und der 1. FC Phönix Lübeck spielte gegen den SV Drochtersen/Assel 0:0. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.09.2021 20:00

Wetter: Viel Sonne und warme Temperaturen

Das wird ein richtig schöner Spätsommertag: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes scheint heute in Schleswig-Holstein in vielen Teilen den ganzen Tag über die Sonne. Nur am Morgen ist es noch verbreitet neblig, manchmal auch bewölkt . Die Temperaturen steigen auf 23 Grad in Ascheberg (Kreis Plön) und 18 Grad in Marne (Kreis Dithmarschen).

