Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erste Probefahrt für die "Gorch Fock"

Fast sechs Jahre lang ist das Segelschulschiff generalüberholt worden. Heute macht die "Gorch Fock" eine erste Probefahrt. Gegen 09.30 Uhr soll sie von der Lürssen-Werft in Bremen Richtung Helgoland starten. Danach werden nach Angaben der Marine noch Restarbeiten in Wilhelmshaven erledigt. Anfang Oktober kommt das bekannte Schiff dann in den Heimthafen Kiel zurück - so der Plan der Marine. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.09.2021 07:00

Selbstständige Frauen: SH ist bundesweit Schlusslicht

in Schleswig-Holstein werden vergleichsweise wenig Unternehmen von Frauen gegründet. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts für Mittelstandsforschung. Demnach ist Schleswig-Holstein bundesweit Schlusslicht. 30,6 Prozent der Unternehmen werden hier von Frauen gegründet. In Lübeck treffen sich heute Frauen, die Unternehmen gegründet haben oder das noch vorhaben. Auf diesem "Kongress für Frauen in Führung" bietet die IHK unter anderem Workshops zum Thema Selbstständigkeit an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.09.2021 07:00

Corona in SH: 311 neue Fälle innerhalb eines Tages

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt nach 311 neu gemeldeten Corona-Fällen bei 47,7 (Datenstand 31.8.). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat die Stadt Neumünster mit 93,5 (Vortag 98,5), gefolgt von Kiel mit 85,1 (Vortag: 79,8) und Lübeck mit 80,8 (Vortag: 77,1). 78 Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, werden im Krankenhaus behandelt. Das sind sechs weniger als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.09.2021 06:00

Hoffnung für Diskotheken-Betreiber

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) sagte, dass man mit einem Test- und Kontrollregime der Branche wieder eine Perspektive geben könne. Hintergrund: Ende Juli war ein Modellprojekt zum Feiern und Tanzen ohne Maske und Abstand in drei Diskotheken gestartet. Rein durfte nur, wer geimpft oder genesen war oder einen maximal sechs Stunden alten negativen Corona-Test hatte. Das Modellprojekt sei insgesamt gut gelaufen, ohne nennenswerte Ansteckungen, so Buchholz. Deshalb sollen in der neuen Landesverordnung am 20. September Lockerungen für Diskobetreiber stehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.09.2021 06:00

Mehr Öko: Regierung und Verbände wollen Landwirtschaft umbauen

Tierschutz und ökologischer Landbau sollen in Schleswig-Holsteins Landwirtschaft künftig eine stärkere Rolle spielen. Vertreter von Landesregierung, Verbänden und Landwirtschaft unterzeichneten am Dienstag in Kiel eine gemeinsame Erklärung zur Zukunft der Branche. Ziel ist eine betriebswirtschaftlich attraktive Landwirtschaft, bei der ökologische Leistungen besonders honoriert werden sollen. Das Land stellt laut Erklärung zukünftig mehr Geld zur Verfügung - zum Beispiel für Tierwohl- oder Naturschutzmaßnahmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.09.2021 06:00

Wetter: Viel Sonne in Schleswig-Holstein

Am Vormittag wechseln sich häufig noch Sonne und Wolken am Himmel ab. Zum Nachmittag setzt sich dann aber überall die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland) und 22 Grad in Barsbüttel (Kreis Stormarn).

