Tennis: Kerber erreicht mit Mühe nächste Runde der US Open

Die frühere Turniersiegerin und ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber hat bei den US Open ein Erstrunden-Aus noch abgewendet. Die 33 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel setzte sich in der Nacht bei dem Grand-Slam-Turnier in New York gegen Dajana Jastremska aus der Ukraine nach verlorenem ersten Satz noch mit 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) durch. Die Gewinnerin von drei Grand-Slam-Turnieren bekommt es jetzt mit Anhelina Kalinina erneut mit einer Ukrainerin zu tun. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.08.2021 06:30

Corona in SH: Inzidenz sinkt minimal auf 47,2

Binnen 24 Stunden sind 155 neue Corona-Fälle im Land gemeldet worden (Datenstand 30.8.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 71.174. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 47,2 (Vortag: 47,9). Aktuell werden in den Krankenhäusern im Land 84 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden - das sind zehn mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.08.2021 10:00

Von Donnerstag bis Dienstag erneut Bahnstreik

Die Gewerkschaft GDL will erneut den Personenverkehr der Deutschen Bahn bestreiken - von Donnerstag, 2. September, bis Dienstag, 7. September. Im Güterverkehr wird schon ab Mittwoch, 1. September, gestreikt. Der nunmehr dritte Streik wird deutschlandweit neben Hunderttausenden Pendlern auch zahlreiche Reisende treffen - auch in Schleswig-Holstein. Die GDL setzt sich für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten ein. Bislang ist keine Einigung mit der Bahn in Sicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.08.2021 06:00

Arbeitslosenzahlen für August werden vorgestellt

Experten rechnen mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit im August in Schleswig-Holstein. Die positive Entwicklung hat demnach saisonale Gründe. Die Agentur für Arbeit will am Dienstag die aktuellen Arbeitslosenzahlen für August vorlegen. Laut Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit waren im Juli in Schleswig-Holstein 89.300 Frauen und Männer arbeitslos. Im Vorjahresvergleich war die Zahl der Arbeitslosen im Juli um 9.500 gesunken. Die Arbeitslosenquote lag im Juli bei 5,7 Prozent, nach 6,3 Prozent im Juli 2020. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.08.2021 10:00

Corona-Fälle nach Abi-Party in Elmshorn: Amt sucht Gäste

Nachdem bei mehreren Gästen einer Abi-Party am 20. August in Elmshorn (Kreis Pinneberg) das Coronavirus nachgewiesen wurde, bittet das Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg um Mithilfe bei der Suche nach möglichen Kontaktpersonen. Laut einer Kreissprecherin sind "etliche" Gäste nach Angaben in der Luca-App oder auf Kontaktlisten angemailt worden. Es sei unklar, ob damit alle erreicht wurden. Nach der Kontaktaufnahme mit weiteren 180 Personen gibt es aktuell insgesamt sechs bestätigte Corona-Fälle. Unklar ist bislang, wie viele Personen sich zeitgleich in den Räumen des Clubs aufgehalten haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.08.2021 19:30

Wetter

Heute nach Auflösung örtlicher Nebelfelder viel Sonnenschein neben ein paar Quellwolken oder lockeren Wolkenfeldern und trocken. Höchstwerte 19 Grad auf Föhr bis 23 Grad in Schleswig. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordwest.

