Rendsburg: Start für das härteste Ruderrennen der Welt

An diesem Wochenende findet im Rendsburger Kreishafen zum 21. Mal der SH Netz Cup statt. Im Mittelpunkt steht dabei das härteste Ruderrennen der Welt.12,7 Kilometer müssen die Achter von Breiholz bis nach Rendsburg im Nord-Ostsee-Kanal absolvieren. Neben dem deutschen Boot gehen auch die Achter aus Polen und den Niederlanden an den Start. Während der Deutschland-Achter bereits 15 Mal den SH Netz Cup gewinnen konnte, warten die anderen beiden Nationen noch auf ihren ersten Triumph. Der Startschuss für das härteste Ruderrennen der Welt fällt heute Nachmittag in Breiholz um 14.15 Uhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.08.2021 09:00

Corona in SH: 74 Covid-Patienten im Krankenhaus

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Sonnabend leicht gestiegen auf 47,9. Am Freitag hatte sie bei 47,2 gelegen, am Sonnabend vergangener Woche bei 49,6. Innerhalb eines Tages wurden landesweit 179 Neuinfektionen gemeldet, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Freitag waren es 218, am vergangenen Sonnabend 196. In den Krankenhäusern werden derzeit 74 Covid-19-Patienten behandelt, vor einer Woche waren es 63. 24 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 13 Patienten mussten beatmet werden. Diese Zahlen haben sich seit dem Freitag nicht geändert. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Pandemie liegt weiterhin bei 1.651. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.08.2021 09:00

Kreis Pinneberg: Mann fährt gegen Baum - schwer verletzt

Ein 20 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto bei Bokel im Kreis Pinneberg frontal gegen einen Baum gefahren. Laut Rettungsleitstelle West ereignete sich der Unfall gegen 4 Uhr auf der Landesstraße 114 in Fahrtrichtung Wrist. Der 20-jährige Fahrer saß alleine in seinem Wagen und wurde eingeklemmt - erst nach einer Stunde konnte ihn die Feuerwehr befreien. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Itzehoe. Die Unfallursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.08.2021 09:00

Ferienende: Am Wochenende drohen im Norden viele Staus

Zum Ferienende in etlichen Bundesländern müssen sich Autofahrer am Wochenende auf lange Staus und Wartezeiten einstellen, warnt der ADAC. Grund ist vor allem der Rückreiseverkehr. Besonders voll dürfte es auf den Strecken aus beliebten Urlaubsgebieten an Nord- und Ostsee werden. In Schleswig-Holstein rechnet der ADAC mit Staus auf der A7 zwischen Flensburg und Hamburg. Viel Verkehr wird auch auf der A1 zwischen Lübeck, Hamburg und Bremen erwartet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.08.2021 08:00

Wetter

Heute Nachmittag viele Wolken, vor allem südlich des Nord-Ostsee-Kanals anfangs noch gelegentlich etwas Regen, von Nordfriesland und Angeln her häufiger trocken mit Auflockerungen. Höchstwerte 18 Grad in Lübeck bis 21 Grad auf den Halligen. Schwacher bis mäßiger, an der See frischer Wind aus Nord bis Nordost mit starken Böen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.08.2021 08:00

