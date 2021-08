Stand: 28.08.2021 10:54 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Inzidenz bei Ungeimpften mehr als zehnmal höher

Die Corona-Infektionsrate unter Ungeimpften ist in Schleswig-Holstein mehr als zehnmal so hoch im Vergleich zu Geimpften. Das zeigen Zahlen, die die Landesmeldestelle erstmals ausgewiesen hat. Die Infektionsrate unter den Ungeimpften gab die Landesmeldestelle mit einer Inzidenz von 104,2 (Stand 26.9.) an. Bei Geimpften lag der Wert demnach bei 8,8. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.08.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz bei 47,2

Binnen 24 Stunden sind 218 neue Corona-Fälle im Land gemeldet worden (Datenstand 27.8.). Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 47,2 (Vortag: 47,4). 74 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 24 davon befinden sich in Intensivtherapie, 13 müssen beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.08.2021 06:00

Corona: Dänemark hebt alle Beschränkungen auf

Dänemark hebt zum 10. September alle Corona-Beschränkungen auf. Diskotheken und Nachtclubs öffnen bereits ab kommenden Mittwoch wieder. Das Außenministerium gab außerdem bekannt, dass sich die Einreiseregeln für Deutsche ändern. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich nach der Einreise künftig auf Corona testen lassen. Die Grenzregion Schleswig-Holstein sei aber nicht von der Regelung betroffen, so das Ministerium. Die Regelung gilt ab heute. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.08.2021 06:00

Ferienende: Am Wochenende drohen im Norden viele Staus

Zum Ferienende in etlichen Bundesländern müssen sich Autofahrer am Wochenende auf lange Staus und Wartezeiten einstellen, warnt der ADAC. Grund ist vor allem der Rückreiseverkehr. Besonders voll dürfte es auf den Strecken aus beliebten Urlaubsgebieten an Nord- und Ostsee werden. In Schleswig-Holstein rechnet der ADAC mit Staus auf der A7 zwischen Flensburg und Hamburg. Viel Verkehr wird auch auf der A1 zwischen Lübeck, Hamburg und Bremen erwartet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.08.2021 06:00

Klagen gegen hohe Hecken jetzt länger möglich

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat Änderungen im Nachbarschaftsrecht beschlossen. Wenn eine Hecke auf einer Grundstücksgrenze höher als 1,20 Meter wächst, hat der Nachbar jetzt vier Jahre Zeit, dagegen zu klagen. Zuvor waren es zwei Jahre. Der Eigentümerverband Haus & Grund Schleswig-Holstein kritisiert die Neuregelungen zu der Höhe von Anpflanzungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.08.2021 09:30

Mit "ErnteKunst" für mehr Dialog zum Thema Landwirtschaft

Die Landesregierung hat eine Image-Kampagne für mehr Wertschätzung der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein gestartet. Die Plakate der Kampagne setzen landwirtschaftliche Produkte wie Brot, Milch, Eier, Fleisch oder Möhren in Szene. Geplant sind nach Ministeriumsangaben Ausstellungen, Fotowettbewerbe und Aktionen über die Social-Media-Kanäle der Landesregierung. Die Kampagne läuft unter dem Slogan "ErnteKunst". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.08.2021 06:30

Fußball-Bundesliga: Holstein Kiel spielt gegen Erzgebirge Aue

Am fünften Spieltag in der Zweiten Liga spielen die Fußballer von Holstein Kiel heute gegen den Erzgebirge Aue. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Holstein-Trainer Ole Werner erwartet ein intensives und teilweise hektisches Spiel gegen die Sachsen, die gerne auf lange Bälle setzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.08.2021 06:00

Fußball-Regionalliga Nord: SC Weiche Flensburg gewinnt gegen VfB Lübeck

Die Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 haben am Freitagabend das Regionalliga-Derby gegen den VfB Lübeck mit 2:1 (1:0) gewonnen. Für den Tabellenführer war es der dritte Sieg im dritten Spiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.08.2021 06:00

Wetter: Überwiegend bedeckt, zeitweise Regen

Im Einflussbereich von Tief "Nick" bleibt es heute regnerisch und recht kühl für die Jahreszeit. Es ist überwiegend bedeckt. Nach Nordfriesland hin sowie an der Küste des nördlichen Dithmarschen gibt es auch längere trockene Phasen mit kurzen Auflockerungen. Höchstwerte: 17 Grad in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) bis 19 Grad auf den Nordfriesischen Inseln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.08.2021 06:00

