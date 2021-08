Stand: 26.08.2021 07:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Teure Mieten: Werden Hartz-IV-Empfänger aus Küstenorten verdrängt?

Bezieher von Sozialleistungen können sich selten Wohnungen in den Küstenorten Schleswig-Holsteins leisten. Zum Einen sind die Mieten an gefragten Urlaubsorten an Nord- und Ostsee extrem hoch. Zum Anderen gibt es bei den meisten Jobcentern im Land keine gesonderten Regelsätze für die Mietkosten in den teuren Küstenorten. Laut einer Liste mit "angemessenen Unterbringungskosten" des Kreises Rendsburg-Eckernförde bekommen Hartz IV-Empfänger in Eckernförde nun sogar weniger Geld als vorher, obwohl in dem Küstenort laut Mieterverein die Mieten seit Jahren steigen - eben weil sich die Berechnung der Regelsätze an den Dörfern im Binnenland orientiert. Kritiker werfen den Sozialämtern im Land vor, die Küstenorte in eine Kategorie mit günstigeren Orten zu packen, um die Kosten zu drücken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.08.2021 06:00

Kurzfristige Beschäftigung: Erntehelfer zum Sparpreis

Eine Verabredung der Sozialversicherungsträger macht es Arbeitgebern einfach, den größten Teil der Lohnnebenkosten zu sparen. Gerade bei der Saisonarbeit in der Landwirtschaft ist das gängig. Das haben NDR Recherchen ergeben. Erntehelfer werden in der Regel kurzfristig angestellt. Weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber zahlen bei diesem Beschäftigungsmodell in die Renten-, Pflege-, Arbeitslosen- und gesetzliche Krankenversicherung ein. Die Lohnnebenkosten für den Arbeitgeber sinken dadurch erheblich und die Arbeiter haben mehr Netto vom Brutto. Diese Praxis der Rentenversicherung ist laut einem Arbeitsrechtler rechtswidrig und sollte dringend reformiert werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.08.2021 06:00

Bildungsministerin Prien zieht positive Bilanz des Schulstarts im Norden

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat im Landtag eine positive Bilanz des Schulstarts in Schleswig-Holstein nach den Sommerferien gezogen und bekräftigt, dass es in der Corona-Pandemie keine erneuten Schulschließungen geben solle. Sie verteidigte die weiterhin im Unterricht geltende Maskenpflicht sowie die regelmäßigen Testungen der Schüler. Die SPD kritisierte die fehlende Kommunikation der Ministerin mit den Elternvertretungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.08.2021 06:00

Prozess um gewaltsamen Tod eines Mannes in Brunsbüttel

Wegen des Verdachts des Totschlags muss sich ein 29-Jähriger von heute an vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Anfang März in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) einen 25 Jahre alten Bekannten getötet zu haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.08.2021 05:30

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 47,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch von 48,9 auf 47,3 gesunken. Innerhalb eines Tages wurden landesweit 262 Neuinfektionen gemeldet. In den Krankenhäusern werden derzeit 67 Covid-19-Patienten behandelt, eine Person weniger als am Dienstag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.08.2021 05:30

Eintracht Norderstedt verliert Nachholspiel bei Drochtersen/Assel

In der Fußball-Regionalliga hat Eintracht Norderstedt das Nachholspiel bei der SV Drochtersen/Assel mit 0:2 (0:2) verloren. Norderstedt rutschte dadurch auf den fünften Tabellenplatz zurück. Drochtersen/Assel dagegen verdrängte den VfB Lübeck von der Tabellenspitze. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.08.2021 07:00

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

Heute wechseln sich sonnige und bewölkte Abschnitte ab. Die meisten Sonnenstrahlen bekommen die Nordseeinseln und Halligen ab. Von der Ostsee bis zur Unterelbe kann es einige Regenschauer geben, ansonsten bleibt es überwiegend trocken. Besonders an der See ist es ziemlich windig. Höchstwerte: 16 Grad in Lütjenburg (Kreis Plön) bis 19 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.08.2021 06:00

