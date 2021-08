Stand: 24.08.2021 06:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Weiter Behinderungen durch Bahnstreiks

Bahnpendler brauchen auch heute im Norden viel Geduld: Wegen des Streiks der Lokführer gibt es bei den Regionalzügen viele Ausfälle und Verspätungen. Laut Bahn sind auch 75 Prozent der Fernzüge gestrichen. Auch die Hamburger S-Bahn ist vom Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer betroffen. Die Lokführer wollen noch bis morgen Früh um zwei Uhr streiken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.08.2021 06:00

Weiter Kritik am Schulbus-System im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Schulbusse im Kreis Rendsburg-Eckernförde sorgen noch immer für Ärger. Zu Jahresbeginn wurde dort ein neues Fahrplansystem eingeführt. Die Schülerbeförderung wird jetzt größtenteils von Linienbussen übernommen. Eltern und Kinder kritisieren, dass Busse häufig deutlich zu spät kommen oder dass Kinder an Bushaltestellen stehen gelassen werden. Für einige Schüler ergeben sich nach Auskunft der Eltern auch extrem lange Fahrtzeiten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.08.2021 06:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 48,1

Binnen 24 Stunden sind 148 neue Corona-Fälle im Land gemeldet worden (Datenstand 23.8.). 75 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. Das sind zwölf mehr als am Vortag. 21 von ihnen lagen auf der Intensivstation - am vergangenen Montag waren es 17. Zwölf Patienten mussten beatmet werden. Ein neuer Todesfall wurde gemeldet, so dass die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Pandemie auf 1.644 stieg. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 48,1 (Vortag: 48,6). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.08.2021 06:30

Drei Leichtverletzte bei Feuer in Kiel

Großer Feuerwehreinsatz am frühen Morgen in Kiel: Nach Angaben eines Sprechers ist aus noch ungeklärter Ursache eine Wohnung in der Insterburger Straße im Stadtteil Dietrichsdorf in Brand geraten. Die etwa 60 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auch auf andere Wohnungen übergreifen konnte. Etwa 20 Anwohner mussten das Gebäude verlassen. Drei von ihnen wurden leicht verletzt. Drei Familien können nach Auskunft der Polizei vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.08.2021 06:00

Eine Tote und vier Schwerverletzte bei Unfall nahe Husby

Bei Husby im Kreis Schleswig-Flensburg hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, missachtete ein Autofahrer gestern Nachmittag beim Abbiegen die Vorfahrt und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Eine 61-jährige Frau starb - vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.08.2021 07:00

Festival-Absage: Kein Bullhead City in Wacken

Nach dem großen Wacken Open Air (WOA) fällt auch das kleinere Festival Bullhead City in der Gemeinde im Kreis Steinburg der Corona-Pandemie zum Opfer. Das Festival Bullhead City sollte eigentlich vom 16. bis 18. September in Wacken steigen. Am Montag kam die Meldung der Veranstalter: Das Metal-Festival wird - wie schon das große Wacken Open Air (WOA) - abgesagt. Die Preise für die Tickets werden laut WOA Festival GmbH automatisch in den kommenden Tagen erstattet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.08.2021 06:00

Wetter: Viel Sonne und ein paar Wolken

Ein schöner Spätsommertag erwartet die Schleswig-Holsteiner. Es scheint überwiegend die Sonne, am Nachmittag gibt es in Teilen des Landes auch einige Wolken. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad in Dagebüll (Kreis Nordfriesland) und 21 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg).

Archiv 4 Min Nachrichten 06:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.08.2021 | 06:00 Uhr