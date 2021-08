Stand: 23.08.2021 06:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neue Corona-Regeln ab heute in Kraft

Die aktualisierte Landesverordnung regelt unter anderem die Testpflicht für Innenbereiche - aber auch die Corona-Tests für Kita-Kinder. Die neue Corona-Verordnung gilt bis zum 19. September. Grundsätzlich gilt: Ab heute erhalten in einer Vielzahl von Innenbereichen nur Geimpfte und Genesene sowie Getestete Zutritt. Ein negativer Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.08.2021 06:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 48,6

Binnen 24 Stunden sind 84 neue Corona-Fälle im Land gemeldet worden (Datenstand 22.8.). 63 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 69.620. Nach einer Schätzung des RKI gelten etwa 65.200 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.643. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 48,6 (Vortag: 49,6).

Bahn streikt voraussichtlich 48 Stunden

Seit heute Morgen um 2 Uhr wird der Personenverkehr der Deutschen Bahn für voraussichtlich 48 Stunden bestreikt. Zuletzt ging es in dem Konflikt um einen Corona-Zuschlag: Die Gewerkschaft der Lokführer GDL verlangt 600 Euro für jeden Beschäftigten. Wegen des Streiks werden voraussichtlich bis zu 75 Prozent aller Züge ausfallen. Für die Pendler richtete die Bahn bereits Ersatzfahrpläne ein. Demnach sollen zum Beispiel auf der Marschbahnstrecke während des Berufsverkehrs zusätzliche Züge fahren. Unklar ist, ob auch die anderen Anbieter fahren können. Eine Sprecherin der Nordbahn sagte, dass es darauf ankomme, ob zum Beispiel auch in den Stellwerken gestreikt wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.08.2021 06:00

Ratzeburger Bürgermeister Koech abgewählt

Der in die Kritik geratene Bürgermeister der Stadt Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg), Gunnar Koech, ist per Bürgerentscheid aus dem Amt gewählt worden. Nach dem vorläufigen Ergebnis sprachen sich 2.762 von 4.809 abgegebenen Stimmen für eine Abwahl aus. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 40 Prozent. Die Stadtvertretung hatte Koech fehlene Kooperationsfähigkeit und Glaubwürdigkeit in der Zusammenarbeit mit mehreren Institutionen in der Stadt vorgeworfen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.08.2021 06:00

Niederlage für zweite Mannschaft von Holstein Kiel

Am dritten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord hat der SC Weiche Flensburg 08 bei der zweiten Mannschaft von Holstein Kiel mit 3:2 (1:1) gewonnen. Eintracht Norderstedt und der FC St. Pauli II trennten sich mit 2:2 (0:0). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.08.2021 17:00

Polizei löst Rechtsrock-Konzert im Segeberger Forst auf

Auf einem Campingplatz hatten mehrere mutmaßliche Neonazis lautstark gefeiert und rechte Musik gespielt. Zeugen riefen die Polizei. Die Beamten kamen mit 15 Streifenwagen, um die Versammlung aufzulösen. Auch Polizeihunde waren im Einsatz. Dabei haben die Feiernden laut Polizei die eingesetzten Einsatzkräfte beleidigt und mit Flaschen beworfen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen Landfriedensbruchs und Verwendens verfassungswidriger Symbole. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.08.2021 16:00

Wetter: Heiter bis sonnig

Heute wird es heiter bis sonnig. Am Nachmittag kommen von der dänischen Grenze her einige Quellwolken, aber es bleibt weiter trocken und freundlich. Die Temperaturen erreichen maximal 20 Grad auf Fehmarn und bis 23 Grad in Husum. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 19 Grad an der Neustädter Bucht und 21 Grad in Flensburg.

